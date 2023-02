GF Vip7, squilla un cellulare in Casa: i Vipponi lo cercano, ecco la verità (VIDEO)

Si continua a parlare di scandalo al Grande Fratello Vip e in questa settima edizione possiamo dire si sono superati tutti i limiti. A dichiararlo sono gli utenti che ormai si sentono davvero presi in giro da Alfonso Signorini.

Dopo le rilevazioni sui cachet e dopo tutte le questioni legate al bullismo e alla cattiva educazione dei Vipponi ecco che questa notte ne è successa un ‘altra. Un cellulare ha iniziato a vibrare in camera… Ma come è possibile?

Scoppia il caso al GF Vip: vipponi sentono una strana vibrazione di un cellulare

Ieri sera è accaduto un fatto al quanto strano nella Casa del GF Vip7. Mentre Tavassi, Nikita, Antonino e Micol si trovavano nel van hanno iniziato a sentire una vibrazione molto forte provenire dal van, e hanno subito ipotizzato che si potesse trattare di un telefono cellulare. Non è vero ragazzi, questo è un cell che squilla.

Troviamo subito ha detto Daniele ad Edoardo allibito. I quattro vipponi hanno iniziato a cercare l’intruso nel van ma senza nessun risultato sperato. Così ad un certo punto hanno deciso di abbandonare le ricerche temendo addirittura che potesse trattarsi di qualcosa che poteva esplodere da un momento all’altro.

MA IN CHE SENSO UN TELEFONO STA VIBRANDO DENTRO IL VAN E FORSE È QUELLO DI ANTONINO? AIUTOOOOOO#gfvip #oriele #incorvassipic.twitter.com/FIa6zixe94 — sisonokevin 💐 (@_soleilandia_) February 9, 2023

Le accuse cadono subito su Antonino Spinalbese

Sui social il video è diventato nel giro di pochi instanti virale e nello stesso tempo ha indignato i fan del programma. Tutti sanno che è assolutamente vietato tenere un cellulare nel reality e quindi se la cosa fosse vera tutti urlano ad una squalifica immediata. Intanto, sul chi potesse essere il telefono che ha suonato, nessuno ha dubbi: è di Antonino. Già nelle scorse settimana è stata proprio Oriana a lanciare l’accusa al collega.

Durante uno sfogo la Marzoli ha raccontato che quando Antonino si trovava in ospedale ha vilato il regolamento, avendo contatti con gente esterna. La cosa poi non si sarebbe fermata li perchè la venezuelana ha anche dichiarato di aver portato il cell di Spinalbese anche in casa. In quella occasione la regia però ha censurato. Insomma, cosa succederà adesso? Come si giustificherà Signorini?