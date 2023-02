Uomini e Donne, Ludovica Valli ha partorito: ecco l’insolito nome dato al bambino (FOTO)

In queste ore, Ludovica Valli ha partorito. L’ex tronista di Uomini e Donne ha dato alla luce il suo secondogenito e non potrebbe essere più felice di così. L’annuncio è stato dato da lei stessa direttamente mediante il suo account di Instagram.

Ad ogni modo, la cosa che ha stranito di più il pubblico da casa p stato il nome, piuttosto insolito, che la ragazza e il suo compagno Gianmaria Di Gregorio hanno scelto per il piccolo. Vediamo tutto quello che è emerso.

Ludovica Valli annuncia di aver partorito: ecco come stanno lei e il piccolo

Da qualche ora, Ludovica Valli ha pubblicato un post sul suo account Instagram in cui ha detto di aver partorito. Dopo nove mesi di attesa, durante i quali ha dovuto affrontare anche dei momenti piuttosto turbolenti, la giovane ha dato alla luce il suo secondo bambino, dopo la piccola Anastasia. La giovane si è limitata semplicemente a scrivere la data in cui è venuto al mondo il piccolo, ovvero, 9 febbraio 2023, mentre non ha fatto menzione dell’orario esatto in cui l’ha messo al mondo.

Nella breve didascalia, poi, la protagonista ha anche detto di reputare questa nascita un altro loro piccolo miracolo. Nell’immagine in questione si vede il piccono neonato adagiato sul ventre di sua madre. Lo scatto è in bianco e nero, molto semplice e senza troppi fronzoli. Ad ogni modo, all’interno del post è contenuto anche il nome che Ludovica e Gianmaria hanno scelto per il piccolino. In molti sono rimasti piuttosto sorpresi dalla decisione.

Il bizzarro nome del figlio di Ludovica e Gianmaria e la reazione di Beatrice

Ludovica Valli e Gianmaria Di Gregorio, infatti, hanno scelto di chiamare il loro bambino Otto Edoardo. Si tratta di un nome piuttosto insolito che, tuttavia, a entrambi pare piacesse davvero moltissimo. Nel giro di pochissimo tempo, il post in questione è riuscito a racimolare tantissimi mi piace e commenti volti a congratularsi con la coppia per il lieto evento.

Tra i vari commenti non mancano gli interventi di alcune ex protagoniste di Uomini e Donne, come ad esempio Nilufar Addati, Giulia De Lellis, Clarissa Marchese, Sabrina Ghio e tante altre. Quello che molti erano curiosi di vedere, però, era il commento delle sorelle di Ludovica. Ebbene, Beatrice Valli ha commentato il post in questione, anche se in maniera piuttosto fredda e distaccata. La giovane, infatti, si è semplicemente limitata a dare il benvenuto al mondo al piccolo Otto.