GF Vip7, anticipazioni stasera: Alfonso prova il colpaccio, in arrivo una sorpresa

Stasera torna il doppio appuntamento con il Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini, in sfida con Amadeus e il suo Sanremo proverà a fare il colpaccio anche se la scommessa sembra già persa prima di partire. Ma cosa vedremo durante la diretta? Cosa ha in mente il conduttore televisivo per incollare i telespettatori al proprio reality?

Tutto pronto per il doppio appuntamento del GF Vip7: Cosa ha in mente Signorini?

Sarà una puntata senz’altro difficile per Alfonso Signorini e il Grande Fratello Vip. Il conduttore si sconterà con Sanremo 2023. Non era mai successo che Mediaset decidesse per una contro-programmazione così diretta. Il talent di Canale 5 ce la metterà tutta per rubare ascolti al Festival anche la vittoria è scontata.