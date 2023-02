Cecilia Rodriguez rompe il silenzio su Ignazio: come stanno le cose, parole sul matrimonio

In questi giorni si è molto parlato di una ipotetica crisi tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Stando a quanto trapelato, sembrava che i due si fossero lasciati a causa di alcuni presunti tradimenti del ragazzo.

Dopo giorni di silenzio, però, in queste ore finalmente Cecilia ha deciso di rompere il silenzio. La sorella di Belen Rodriguez, infatti, ha svelato come siano andate realmente le cose ed ha fatto anche delle confessioni sul matrimonio.

L’intervento di Cecilia Rodriguez sulla presunta crisi con Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono davvero in crisi? Questo e il rumor che sta circolando sul web da un po’ di tempo. Svariate testate giornalistiche e giornali, anche piuttosto famosi, hanno fornito delle informazioni piuttosto dettagliate e intime inerenti quello che sarebbe accaduto tra i due ragazzi. Si è parlato di tradimenti, di fughe da casa e molto altro. Ad ogni modo, stanno davvero cos le cose?

Cecilia ha deciso di intervenire, ma lo ha fatto in un modo un po’ implicito. Nello specifico, la donna ha risposto ad alcune domande ricevute dai fan in questi giorni. Molte persone hanno notato che la giovane sia un po’ schiva sui social, al punto da sembrare piuttosto arrabbiata. Lei, però, ha chiarito di non essere arrabbiata, ma semplicemente delusa per la cattiveria che c’è in giro.

Le parole di Cecilia sul matrimonio

A tal riguardo, ha detto di aver letto tantissime notizie in questi giorni, da riviste anche parecchio rinomate, le quali non hanno fatto altro che divulgare delle falsità. La sorella di Belen ha esortato i giornalisti ad occuparsi della trattazione di tematiche decisamente più serie rispetto alla sua vita sentimentale. A questa, infatti, devono pensarci solamente lei e il suo compagno Ignazio Moser.

Nel momento in cui ha tirato in ballo l’uomo, poi, ci ha tenuto a fare una precisazione. Nel dettaglio, infatti, ha specificato che lui sia il suo futuro marito. Con queste parole, dunque, ha dissipato qualiunque tipo di dubbio sulla ipotetica crisi di cui si era parlato in questi giorni. I due, molto probabilmente, hanno avuto solamente qualche screzio, come accade in tutte le coppie. La loro storia, però, non ha vissuto alcuna battuta d’arresto e, soprattutto, il loro futuro matrimonio, di cui non si sa ancora molto, non è assolutamente in discussione.