Uomini e Donne spoiler 10 febbraio: Maria fa un annuncio, Carola lascia il trono

La puntata del 10 febbraio di Uomini e Donne sarà altrettanto movimentata come quella andata in onda giovedì. In tale occasione vedremo che al centro dell’attenzione ci saranno Riccardo e Gloria, ma non solo.

Quest’oggi, infatti, si parlerà anche del trono classico. Ci sarà il tempo di sviscerare solo le faccende che riguardano il trono di Federico Nicotera. Il ragazzo creerà un certo sgomento. Vediamo nel dettaglio tutto quello che accadrà.

Decisione per Gloria a Uomini e Donne

Nella puntata del 10 febbraio di Uomini e Donne vedremo che Riccardo e Gloria siederanno nuovamente a centro studio. Lui dirà di essere rimasto molto male delle dichiarazioni fatte dalla dama nella precedente registrazione. Era quasi pronto ad accettare di uscire dal programma con lei ma, d’un tratto, si è trovato costretto a fare un passo indietro. Gloria, però, non apprezzerà molto le sue parole, sta di fatto che arriverà a prendere un decisione drastica.

La donna nutre un sentimento per Riccardo, per tale ragione non troverà più una ragione valida per rimanere all’interno del programma a conoscere altri uomini. Altrettanto difficile sarebbe per lei vedere Guarnieri relazionarsi ad altre dame. Per tale ragione, dunque, vedremo che la donna ammetterà di non poter fare altro che lasciare la trasmissione. Riccardo proverà a convincerla a rimanere, ma non ci sarò verso.

Spoiler 10 febbraio: Carola va via

Ad un certo punto della puntata del 10 febbraio di Uomini e Donne, poi, vedremo che Maria De Filippi farà un annuncio. Dato che in una recente intervista Riccardo ha parlato di Ida Platano, quest’ultima ha deciso di tornare in studio per un confronto. Nelle prossime puntate, infatti, assisteremo ad un dibattito molto acceso tra loro, al quale prenderà parte anche Alessandro Vicinanza. Al trono classico, poi, non mancheranno colpi di scena.

Federico deciderà di portare in esterna solo Alice, facendole anche una sorpresa. Carola, naturalmente, rimarrà molto delusa e in puntata non esiterà a palesare tutto il suo dissenso. La giovane starà così male al punto da scoppiare in lacrime. Dopo un duro confronto con Federico, deciderà di abbandonare il trono. La conduttrice, allora, chiederà al tronista che intenzioni ha nei suoi riguardi. Il giovane si mostrerà piuttosto contrariato e confuso e rivelerà di non sapere se andrà mai a riprenderla. Il suo trono, dunque, potrebbe finire così?