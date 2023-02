Uomini e donne oggi, Maria caccia Biagio: spunta una segnalazione, Tina ci va giù pesante

E’ appena terminato il penultimo appuntamento di questa settimana con Uomini e donne. Le anticipazioni ci avevano già spoilerato l’addio di Biagio dal programma.

A quanto pare però dietro tale scelta c’è la decisione di Maria che avrebbe ricevuto una segnalazione sul cavaliere. Gianni Sperti ha criticato pesantemente Di Maro mentre Tina è stata criticata per essere scesa troppo nel personale.

Uomini e donne oggi: Biagio e Carla di nuovo al centro studio

La puntata di oggi è iniziata proprio con Biagio al centro studio e Carla. La conduttrice ha fatto sapere che dopo la precedente registrazione la dama si è lasciata andare a un pianto liberatorio, confermando che nutre davvero un sentimento molto forte. Nel frattempo, invece, il bel napoletano ha continuato insistentemente a cercare un punto d’incontro con Clea, ma inutilmente.

Gianni lo ha subito attaccato accusandolo anche con parole forti. Anche Tina lo ha criticato affermando addirittura che se oggi si comporta così con le donne significa che è sempre stato così di carattere, definendolo un farabutto. Parole forti quelle dell’opinionista che non sono state ben viste dal pubblico a casa.

Maria De Filippi smaschera Biagio e lo manda a casa

Ma a prendere la parola in maniera definitiva sul caso Biagio è stata Maria. La padrona di casa dopo un bel discorso fatto in maniera serena e placata ha invitato il cavaliere a tornarsene a casa. Ormai i dubbi della presentatrice sono diventati conferme e a quanto pare dietro le sue parole ci sarebbe una segnalazione.

Nel dettaglio la figlia di una signora ha scritto alla redazione spiegando che Biagio si è comportato allo stesso modo con la madre poco prima che ritornasse in trasmissione. “Diventa anche una responsabilità nostra tenere lì seduta una persona così. Approfitta di cuori solitari e depressi. Non puoi sentirti in colpa, perché è stata una scelta mia non tua. Se venire qua peggiora Biagio, è meglio che sta a casa”. Insomma, dopo questa Maria non ha potuto far altro..