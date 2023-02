Il freestyle di Fedez a Sanremo 2023 cerea sgomento: Amadeus rompe il silenzio sull’accaduto

In attesa che vada in onda la terza serata del Festival di Sanremo 2023, ancora si parla di quanto accaduto durante la seconda, specie per quanto riguarda il freestyle di Fedez. Il cantante, infatti, si è esibito dalla Costa Smeralda portando sul palco una canzone inedita scritta da lui.

Il brano è stato alquanto polemico e perentorio, una sorta di critica alla società odierna, in cui non sono mancate stoccate alquanto pungenti contro personaggi alquanto esposti, sia della tv sia della politica. La sua scelta, chiaramente, ha suscitato un certo sgomento e in queste ore, Amadeus ha detto al sua a riguardo.

Fedez crea sgomento a Sanremo 2023

Durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2023, Fedez si è esibito in un polemico e satirico freestyle in cui ha lanciato stoccate a desta e a manca. Al termine dell’esibizione, poi, il cantante ci ha tenuto a precisare che la Rai non fosse stata messa al corrente del contenuto del testo del suo brano. Proprio per tale ragione, ha ammesso che si sarebbe preso tutte le responsabilità del caso.

Ad ogni modo, sul web si è scatenato il caos, tra chi ha difeso e chi, invece, ha attaccato il rapper per la sua scelta. Ma che cosa ne penserà Amadeus? Il conduttore e direttore artistico del festival ha rilasciato un’intervista a Fanpage in cui ha rivelato che cosa ne pensa. Il protagonista ci ha tenuto a dire di non voler entrare nel merio della faccenda. Tuttavia, qualche cosa ha voluto comunque dirla.

L’intervento di Amadeus

A tal riguardo, Amadeus ha detto che Fedez si è assunto la piena responsabilità di quanto detto durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2023. Pertanto, dato che in Italia c’è una cosa fantastica, che è la libertà di parola, ognuno può e deve sentirsi libero di dire tutto quello che pensa, basta che lo fa con educazione e assumendo tutte le responsabilità del caso.

Amadeus, poi, ha commentato anche l’esibizione di Angelo Duro. Prima della sua performance, il presentatore ha informato gli italiani che si sarebbe trattato di un monologo molto forte, pertanto, chi non fosse stato pronto, avrebbe tranquillamente potuto spegnere la tv. Ebbene, in merito a questo, il conduttore ha detto di non essere pentito di aver detto quelle parole. Il bello della diretta è che tutto può accadere e va bene così.