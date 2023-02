Sanremo 2023, Elisabetta Canalis fatta fuori all’ultimo minuto: cosa è successo

Brutte notizie per l’amatissima show girl italiana che si era preparata già per salire sul palco dell’Ariston. Nella precedente edizione del Festival di Sanremo, la Regione Liguria scelse proprio la show girl per la sua campagna di promozione durante le serate dell’Ariston.

Elisabetta Canalis fatta fuori da Sanremo

Lo spot che all’epoca vide protagonista la bellissima attrice scatenò numerose critiche per l’abbondante cachet (100mila euro) e anche perché, obiettivamente, l’ex velina è di origini sarde.

Inoltre, c’è da dire anche che la Canalis da tempo vive anche all’estero. Intanto, però, Elisabetta sarebbe dovuta essere nuovamente testimonial del territorio ligure e avrebbe avuto già pronti i bagagli per sbarcare sulla costiera. All’ultimo minuto però qualcosa è andato storto.

Al momento è possibile ancora sapere cosa è accaduto tra Amadeus e la Canalis ma quel che è certo al momento è che la bella soubrette non sarà presente al festival. Alcune persone vicino alla show girl fanno sapere che però Elisabetta non ha preso bene questa decisione e sarebbe davvero furiosa. Intanto, anche il suo agente starebbe cercando di fare di tutto per farle trovare almeno un posticino in qualche programma Rai in questi giorni.

Arriva la frecciata di Chiara Ferragni

Gli occhi attenti degli utenti, sulla querelle sembrano aver notato un particolare che ha acceso una vera e propria polemica sulla Canalis. Pare, infatti, che a lanciarle una bella bordata sia stata Chiara Ferragni direttamente dal proprio account Instagram. L’influencer che quest’anno è co-conduttrice del festival avrebbe scritto su Instagram una storia nella quale inneggia alla “sua Liguria”.

Osservando il post, è stato inevitabile per molti pensare allo spot dello scorso anno sulla Regione costiera, con protagonista la Canalis. In tanti, come detto in precedenza hanno subito pensato all’esclusione di Elisabetta e di come la Ferragni abbia voluto prendersi gioco di lei. Ovviamente, teniamo a precisare che si tratta solo di indiscrezioni