Bestemmia in diretta a Sanremo, scoppia il caso: chi è stato? VIDEO

In questi istanti sta facendo il giro del web un video in cui sente bestemmiare in diretta TV a Sanremo. A rendere nota la clip incriminata anche gli account ufficiali di Striscia la notizia, il tg satirico di Antonio Ricci trasmesso da Mediaset.

L’artista in questione è Gianluca Grignani che, a causa di alcuni problemi tecnici, ha dovuto addirittura cantare due volte la sua nuova canzone dal titolo ‘Quando ti manca il fiato’. Dopo essere sceso le scale e aver mostrato la scritta ‘No war’ sulla camicia e aver raccolto la standing ovation del pubblico il Joker è andato via lasciando Amadeus senza parole e con i fiori in mano!

Caso bestemmia a Sanremo, cosa è successo

Chi ha guardato attentamente l esibizione di Gianluca Grigani sicuramente avrà notato qualcosa di particolare. Nel dettaglio dopo essere andato via a fine edizione senza prendere I fiorì, dopo i vari richiami di Amadeus l’artista è ritornato sul palco, e mentre li ha presi avrebbe detto una frase come “por** ***”.

Le parole non sono state scandite nel migliore dei modi e secondo qualcuno Gianluca avrebbe detto “porto via”. Al momento però nessuna dichiarazione da parte del diretto interessato è stata fatta. Quel che è certo è che Grignanj ha preso i fiori e li ha lanciati davanti alla platea.

Il significato del testo portato a Sanremo

Voluto fortemente da Amaedus, Grigani è ritornato con grande emozione sul palco dell’ariston con un brano davvero molto commovente. Il testo scritto da lui stesso è una lunga lettera dedicata al padre, che non vede da tempo.

L’artista non ha mai avuto un rapporto facile con chi lo ha messo a mondo. Il motivo principale della loro rottura riguarda riguarda la separazione dalla mamma, il padre ha lasciato la moglie e due figli per rifarsi una vita altrove, con un’altra donna. A quanto pare non si è mai curato troppo dei suoi figli e nella vita di Gianluca ha lasciato un grande vuoto.