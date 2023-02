Rissa Anna Oxa e Madame dietro le quinte di Sanremo 2023? Oxarte svela cosa è successo davvero

Durante la messa in onda della terza serata del Festival di Sanremo 2023 è spuntato uno spiffero dai corridoi secondo il quale due cantanti si sarebbero azzuffate. Si è parlato di lancio di bicchieri d’acqua e clima molto teso tra Anna Oxa e Madame.

A diffondere questo scoop sono stati gli influencer Amedeo Venza e Deianira Marzano, i quali si sono limitati solamente a dare le iniziali delle due protagonista. A fare tutte le deduzioni, poi, ci ha pensato il popolo del web. Ad ogni modo, Oxarte ha deciso di intervenire sulla faccenda e ha chiarito come siano andate davvero le cose.

I dettagli sulla presunta rissa tra Anna Oxa e Madame

Ciò che più ha generato clamore della terza serata di Sanremo 2023 è stata, sicuramente, la presunta rissa scoppiata dietro le quinte tra Anna Oxa e Madame. Le due protagoniste pare abbiano avuto uno screzio molto acceso, finito con volo di bicchieri (di plastica) contenenti dell’acqua. Il rumor, chiaramente, ha generato un bel po’ di clamore e i telespettatori della trasmissione hanno cominciato ad indagare in merito a quello che sarebbe accaduto davvero.

Sulla faccenda, però, ha deciso di intervenire Oxarte, l’agenzia che si occupa dell’immagine della cantante Anna Oxa. A tal riguardo, sull’account Facebook della protagonista sono apparsi dei commenti volti a chiarire come siano andate davvero le cose. L’agente di Anna ha smentito categoricamente tutto quello che è trapelato in queste ore sul conto della donna e dell’altra concorrente.

L0intervento dello staff della Oxa dopo Sanremo 2023

Lo staff di Anna Oxa ha, dunque, dichiarato che la cantante non abbia dato luogo a nessuna rissa con Madame dietro le quinte di Sanremo 2023. Le due, infatti, pare non si siano neppure incrociate, pertanto, è davvero assurdo arrivare a fantasticare in questo modo pur di infangare l’immagine di un’artista. Nella notte, poi, è arrivato un nuovo sfogo da parte dello staff di Anna Oxa.

La persona che gestisce i social della cantante, infatti, ha scritto che molti giornali stanno continuando a gettare fango addosso alla Oxa pur di far emergere una brutta immagine di lei. Nel frattempo, però, l’artista non sembra si stia curando dell’accaduto. Mentre le pagine di gossip impostavano titoli falsi acchiappa visualizzazioni, infatti, Anna stava passando il suo tempo a complimentarsi con la polizia, i carabinieri e le forze dell’ordine per l’ottimo operato che svolgono ogni giorno.