Sanremo 2023, anticipazioni quarta serata: cantanti, ospiti e esibizioni del 10 febbraio

Questa sera, venerdì 10 febbraio, andrà in onda la quarta serata del Festival di Sanremo 2023. Si tratta del penultimo appuntamento di questa 73esima edizione dell’evento musicale più atteso dell’anno.

Come di consueto, questa serata è dedicata ai duetti e alle cover. Tutti i cantanti in gara, infatti, si esibiranno in compagnia di altri artisti e si cimenteranno in canzoni, esibizioni e performance da non perdere. Vediamo tutto quello che accadrà.

Ospiti e co-conduttrice della quarta serata del Festival di Sanremo 2023

La quarta serata del Festival di Sanremo 2023 si preannuncia davvero scoppiettante e degna di nota. In questo appuntamento i cantanti sono più sciolti e disinvolti in quanto non devono esibirsi cantando le canzoni con cui si sono candidati per partecipare alla competizione. Ad affiancare Amadeus, oltre a Gianni Morandi, questa sera ci sarà la co-conduttrice Chiara Francini.

In merito agli ospiti, invece, dato che la messa in onda sarà già di per sé ricca di cantanti, prevede l’arrivo solo di due esponenti del mondo dello spettacolo. In primo luogo, vedremo che da Piazza Colombo ci saranno I Rappresentanti di lista. Collegati dalla Costa Smeralda, invece, ci saranno Takagi & Ketra. Molto atteso, poi, il monologo di Chiara Francini. Nel corso di un’intervista mandata in onda nella puntata di oggi di Tgunomattina, infatti, la protagonista ha fatto qualche spoiler in merito al suo discorso.

Il discorso di Cahiara Francini e i duetti della serata

La co-conduttrice della quarta serata del Festival di Sanremo 2023, infatti, ha esordito dicendo, innanzitutto, di aver scritto da sola il monologo. L’attrice ha svelato che esso parlerà di sé, con un approccio legato principalmente alla sua sfera personale e umana, piuttosto che a quella professionale. Chiara lo ha scritto con grande umiltà e orgoglio. Ma veniamo ai veri protagonisti della serata.

Questa sera i cantanti si esibiranno in compagnia di altri artisti sotto le note di canzoni proprie o di altri. Ecco tutte le esibizioni in ordine alfabetico: