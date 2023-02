GF VIP, Alfonso Signorini stufo di Antonella Fiordelisi, l’ultimatum è da applausi! (VIDEO)

Su Canale 5 è andata in onda ieri sera una nuova puntata dl Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini assieme a tutta la sua troupe ha provato il colpaccio contro Sanremo, ma al momento ancora non sappiamo chi ha vinto la sfida.

Intanto, chi non ha seguito la diretta del reality e non ha potuto assistere all’ultimatum clamoroso che Alfonso ha dato ad Antonella Fiordelisi.

GFVip: Alfonso Signorini mette alle strette Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi continua a lamentarsi nella casa per come viene tratta dai suoi amici di avventura. Nelle scorse settimane proprio per questo motivo, la vippona si è scagliata anche con il fidanzato Edoardo che sembrava volesse seguire il branco (così lo ha definito) al posto di sostenerla. Questa storia, va avanti da settimane e in Casa prorpio per questo suo lamentarsi continuamente, Tavassi l’ha soprannominata Vittimella.

Nessuno le da più credito e nessuno sopporta più le sue scenate. Qualcuno poi non ha nemmeno gradito il modo in cui ha trattato e continua a trattare Donnamaria. Anche dai social piovo critiche feroci contro la salernitana. Inoltre, ancora una volta a poche ore dalla diretta a prendere posizione contro di lei anche il suo ex fidanzato Francesco Chiofalo. Insomma, nessuno sembra più reggerla..

Durante la diretta di ieri sera, anche Alfonso Signorini ha sbottato contro la Vippona. Chiandola in confessionale le ha detto in maniera molto esplicita quali sono i suoi problemi nella casa e perchè non riesce ad andare d’accordo con nessuno. Se non ti senti accettata e davvero credi di avere problemi nella Casa posso fare una puntata intera su questa cosa. Se staio male esci da questa casa. ma se la situazione non è pesante e tu ingrandisci le cose smettila.

L’ultimatum di Signorini: o vai a casa o la smetti!

Parole dure e dirette che hanno accolto un grande applauso da parte del pubblico presente in studio. Antonella vedendosi messa alle strette ha subito rigirato la frittata ammettendo di voler continuare il suo percorso al GF Vip. Da casa però questo suo atteggiamento non è passato inosservato e ovviamente tutti si chiedono: ma allora hanno davvero ragione gli altri?!