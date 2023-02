Marco Mengoni piange a Sanremo 2023, ma erano lacrime finte? Spuntano sospetti dietro le quinte

Tra le migliori performance del Festival di Sanremo 2023 c’è stata, sicuramente, quella di Marco Mengoni. Il cantante continua ad essere primo in classifica anche nella terza serata di messa in onda del programma.

A colpire il pubblico è stato non soltanto la canzone in sé, ma anche la sua interpretazione. Ricordiamo, infatti, che il conduttore è scoppiato in lacrime sul palco, ma il pianto era vero oppure no? Stanno nascendo dei sospetti.

Le lacrime di Marco Mengoni a Sanremo 2023: è standing ovation

Marco Mengoni sembra essere il principale candidato alla vittoria del Festival di Sanremo 2023. Il suo brano “Due Vite” ha riscosso i consensi di sala stampa e pubblico da casa che, ancora una volta, hanno fatto sì che guadagnasse la prima posizione. Ad ogni modo, in queste ore sta circolando sul web una notizia alquanto incresciosa che riguarda il cantante. Alcune persone, infatti, stanno mettendo in dubbio la commozione che il protagonista ha avuto sul palco del teatro Ariston.

Durante la sua esibizione, infatti, Marco Mengoni si è lasciato andare a qualche lacrima che, sicuramente, ha contribuito a rendere la sua performance particolarmente emozionante. Nel corso della puntata odierna di Storie Italiane, però, sono stati sollevati dei dubbi. La conduttrice Eleonora Daniele, infatti, ha sollevato alcune ipotesi che si stanno ricorrendo nei corridoi del Festival. Nello specifico, infatti, pare che le lacrime del cantante possano essere state finte.

Pianto finto di Mengoni? Le ipotesi

Quello che in molti si stanno chiedendo in queste ore è: il pianto di Marco Mengoni a Sanremo 2023 era vero oppure no? A Storie Italiane si è provato a fare un po’ di chiarezza sulla faccenda. I giornalisti, infatti, si sono recati dietro le quinte del Festival per parlare con alcuni colleghi del cantante. Ebbene, in tale occasione, c’è chi ha ipotizzato che l’artista abbia fatto un po’ di scena per rendere più toccante l’esibizione.

I toni adoperati dai colleghi, però, erano ironici, pertanto, non si è riuscito a scoprire con certezza quanto di vero ci sia dietro tali dichiarazioni. I presenti in studio, invece, hanno dichiarato di essere convinti che Marco sia stato totalmente sincero. Lui è un grande artista, emotivo e passionale, pertanto, non avrebbe mai potuto fingere. Ad ogni modo, al di là delle lacrime, Mengoni sta continuando a spopolare con il suo brano e il pubblico sembra essere rimasto estasiato dalla sua canzone e interpretazione.