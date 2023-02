Il Paradiso delle signore spoiler 14 febbraio: colpo di scena per Gemma,

Il Paradiso delle signore torna con un nuovo appuntamento martedì 14 febbraio. La puntata di lunedì 13, infatti, è stata anticipata a sabato 11. In tale occasione, infatti, la Rai darà spazio alle elezioni che si terranno domenica 12 e lunedì 13 febbraio.

La messa in onda in questione sarà incentrata sulla giornata di San Valentino. Al Paradiso ci saranno persone che si prepareranno per affrontare al meglio questo giorno incentrato sull’amore , mentre altre saranno piuttosto malinconiche. Vediamo nel dettaglio che cosa accadrà.

Maria fa un gesto verso Francesco al Paradiso delle signore

Gli spoiler della puntata del 14 febbraio del Paradiso delle signore rivelano che Flora sarà sul punto di parlare con Umberto di tutto quello che ha scoperto. La donna, infatti, manifesterà la volontà di affrontare il commendatore e disquisire sul tema inerente palazzo Andreani. Maria, dal canto suo, sarà estremamente riconoscente verso Francesco per l’aiuto che le ha dato.

La giovane, allora, deciderà di fare un regalo al ragazzo. Il suo gesto celerà un duplice scopo. Da un lato, infatti, ha il desiderio di ringraziarlo, mentre dall’altro ha intenzione di spronarlo a tornare ad inseguire il suo hobby e la sua passione. Un vecchio amico di Marcello, poi, si troverà invischiato nella ricerca dei fiori giusti che Vito vuole regalare alla Puglisi in occasione della festa degli innamorati. La situazione, però, potrebbe prendere una piega inaspettata.

Spoiler 14 febbraio: San Valentino di fuoco per alcuni

Nel corso della puntata del 14 febbraio del Paradiso delle signore, poi, vedremo anche che l’iniziativa organizzata da Vittorio per questo giorno sarà molto apprezzata dalle Veneri. Le ragazze, infatti, parteciperanno all’evento cuori solitari con grande entusiasmo. Nel frattempo, Matilde e Tancredi decidono di passare un periodo lontano da Milano. A tal riguardo, partiranno per Saint Moritz.

Ad ogni modo, tra gli avvenimenti degni di nota ci sarà, sicuramente, una svolta inattesa per Gemma. La ragazza, infatti, deciderà di farsi avanti con Carlos e tra i due ci sarà un avvicinamento inaspettato. Intanto, il giorno di San Valentino non sarà felice per tutti. Al grande magazzino ci saranno anche persone che si lasceranno attanagliare dalla nostalgia e da alcune mancanze. Altre, invece, si metteranno all’opera per cercare di realizzare una serata speciale da trascorrere in compagnia delle persone che amano. Non resta che attendere per vedere che cosa accadrà.