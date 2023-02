Oroscopo 12 febbraio 2023, classifica: Leone in testa, Acquario più propositivi

Secondo l’oroscopo del 12 febbraio, i nati sotto il segno dell’Ariete devono essere un po’ più scaltri. I Vergine, invece, sono molto determinati

Oroscopo dei primi sei segni

1 Leone. Ci sono delle belle novità all’orizzonte. Cercate di essere più attivi e propositivi. Dal punto di vista sentimentale è necessario lasciarsi andare e viversi appieno certe emozioni.

2 Toro. Siete molto in sintonia con voi stessi e con le persone che vi circondano. In questo periodo sono favoriti i nuovi incontri e la nascita di nuove relazioni, anche per quanto riguarda la sfera lavorativa.

3 Cancro. Non siate troppo polemici. Questo è un ottimo momento per emergere e per risplendere. Per tale ragione, non lasciate che cose futili possano oscurare la vostra giornata.

4 Pesci. Le emozioni la fanno da padrone in questo periodo. Cercate di essere reattivi e propositivi. L’Oroscopo del 12 febbraio vi invita ad essere un po’ più determinati e a credere di più in voi stessi.

5 Vergine. Siete determinati e pronti a lottare per riuscire a raggiungere i vostri obiettivi. In amore e nel lavoro siete dei veri guerrieri e non amate coloro i quali fanno di tutto per mettervi i piedi in testa.

6 Sagittario. Dovete prendere delle decisioni importanti che riguardano la vostra vita futura? Bene, cercate di ascoltare il vostro istinto, in questo periodo sarà particolarmente propenso ad indovinare.

Previsioni astrali 12 febbraio ultime 6 posizioni

7 Scorpione. Ci sono nodi che ci impiegano un po’ di tempo in più a venire al pettine, ma ricordate che tutto torna e il karma fa il suo corso. Pertanto, non è necessario arrabbiarsi per cose futili, tutto arriva per chi sa aspettare.

8 Bilancia. Siate un po’ più ottimisti. La giornata potrebbe cominciare con qualche controversia dal punto di vista sentimentale. Le stelle sono alquanto ballerine, quindi, cercate di stare lontani dalle decisioni troppo importanti.

9 Capricorno. L’Oroscopo del 12 febbraio vi invita ad avere pazienza. Nella vita gli imprevisti sono all’ordine del giorno, ma la cosa importante è saper affrontare ogni tipo di disagio al meglio.

10 Acquario. Siete stati poco propositivi e reattivi in questi giorni. Cercate di darvi da fare di più in amore. Ricordate che le persone hanno bisogno di attenzioni, altrimenti c’è il rischio di perderle.

11 Gemelli. Ci sono degli alti e bassi per quanto riguarda la vita sentimentale. Forse siete rimasti un po’ delusi dal comportamento di qualcuno. Cercate di aprirvi un po’ di più con i vostri cari.

12 Ariete. Le stelle vi invitano ad essere un po’ più lungimiranti. In amore dovete essere onesti e intraprendenti. Nel lavoro, invece, è tempo di aprire un po’ di più gli occhi e di non fidarvi di tutti quelli che vi circondano.