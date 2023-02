Biagio Di Maro dopo l’addio a Ued: “Non devo chiedere scusa a nessuno”. Bordata a Maria

Biagio Di Maro senza dubbio è stato uno dei protagonisti di questa edizione di Uomini e donne. Da tempo in tanti non credevano più alla sua lealtà nel programma e ieri proprio Maria De Filippi ne ha dato dimostrazione.

La padrona di casa, infatti, con eleganza ha fatto notare al cavaliere che il suo atteggiamento non è normale nei confronti delle donne e che a volte è davvero fuori luogo. Insomma, ieri dopo una serie di botte e risposta tra Biagio, Maria e Carla il cavaliere ha deciso di lasciare il parterre. Ma cosa è accaduto dopo?

Biagio dice la sua dopo l’addio a Ued

Biagio ha risposto ad alcune domande sia da parte dei fan che suono Uomini e donne che durante un’intervista. Il cavaliere ad oggi si rende conto di aver fatto soffrire Carla e quindi capisce molto il motivo per cui lei si è agitata in puntata. Non capisce però perché tutti credono che sia un uomo falso, che faccia soffrire le donne e che ha un solo scopo.

Tutti pensano che Di Maro si comporta così perché vuole portarsele a letto… Insomma, insinuazioni pesanti che non condivide affatto. Insinuazioni che non condividono nemmeno i suoi due figli… Biagio ha spiegato che i suoi ragazzi che lo conoscono molto bene e sono sempre stati dalla sua parte. Con la moglie, deceduta qualche anno fa, aveva un ottimo rapporto e non le ha mai mancato di rispetto.

L’ex cavaliere convinto delle sue scelte

L’ex cavaliere di uomini e donne sembra aver compreso di aver fatto qualche errore durante il suo percorso a Uomini e donne. Nello stesso tempo, però, oggi sente di non dover chiedere scusa a nessuna dama del programma.

Anzi, è convinto che una di loro dovrebbe scusarsi con lui: Silvia. Crede che quest’ultima abbia tirato fuori “una rabbia incomprensibile” nei suoi confronti perché è uscito con un’altra donna. Precisa che anche lei, durante la loro frequentazione, “stava conoscendo altri cavalieri”.