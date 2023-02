Sanremo 2023, anticipazioni serata finale, sabato 11 febbraio: tutto quello che accadrà

Sabato 11 febbraio 2023 andrà in onda la serata finale del Festival di Sanremo 2023. L’evento musicale più atteso dell’anno si accinge a chiudere i battenti con la proclamazione del vincitore della 73esima edizione del Festival.

Durante questo appuntamento, ovviamente, si esibiranno tutti i cantanti in gara di nuovo e poi verrà decretato il vincitore. Durante la puntata, però, non mancheranno momenti di riflessioni e di intrattenimento con ospiti e simpatici siparietti tra Amadeus e altri protagonisti. Ecco tutto quello che accadrà.

Gli ospiti della serata finale del Festival di Sanremo 2023

La serata finale del Festival di Sanremo 2023 sarà ricca di colpi di scena. Amadeus in questa circostanza sarà affiancato, ancora una volta, da Gianni Morandi, mentre la co-conduttrice tornerà ad essere Chiara Ferragni. In tale appuntamento si esibiranno, per la terza volta, tutti i 28 cantanti in gara. Tra una canzone e l’altra, però, ci saranno anche degli ospiti che renderanno la serata più movimentata.

Sul palco del teatro Ariston si Sanremo ci saranno: Gino Paoli, Depeche Mode, Luisa Ranieri e Ornella Vanoni. Collegato dalla Costa Smeralda, invece, ci sarà Salmo. Achille Lauro, invece, si esibirà da Piazza Colombo. Momento molto atteso, dato il clamore che ha generato la notizia, sarà quello della lettera del presidente ucraino Volodymyr Zelens’kyj. Quest’ultimo ha scritto una lettera che poi verrà letta in studio da Amadeus. Lo scopo, chiaramente, sarà quello di sensibilizzare i telespettatori sul delicato tema della guerra, e sull’importanza della pace.

Le esibizioni e come verrà eletto il vincitore

Passando ai cantanti in gara, invece, nella serata finale del Festival di Sanremo 2023, naturalmente, ci saranno di nuovo tutte le esibizioni. In questo appuntamento saranno presi in considerazioni i voti di tutte le parti votanti. Nelle prime quattro serate, invece, ci sono state delle votazioni a scaglioni. Questa sera, dunque, i voti funzioneranno in questo modo: giuria demoscopica, incidente per il 33%, della sala stampa, sempre 33%, e del televoto da casa, che invece avrà un incidenza del 34%.

Dopo aver appreso quale saranno i primi cinque in classifica, poi, si provvederà ad elaborare i voti per decretare il podio e, infine, il vincitore. La messa in onda comincerà come sempre, a partire dalle ore 20:40 circa, e andrà avanti per circa cinque ore di diretta. La proclamazione del vincitore o della vincitrice di questa edizione, dunque, dovrebbe avvenire poco prima dell’1:45, orario di chiusura.