Uomini e donne oggi: Gloria e Carola lasciano il programma, Ida ritorna, Riccardo stroncato da tutti!

Una nuova puntata è appena terminata. A Uomini e donne i colpi di scena sono sempre tanti e anche in questo ultimo appuntamento settimanale non sono mancati.

Come anticipavano già gli spoiler, Gloria ha deciso di lasciare il programma. Lo stesso ha fatto anche Carola corteggiatrice di Federico, dopo l’ennesimo scontro. Infine, Maria annuncia il ritorno di Ida Platano.

Uomini e donne oggi: Gloria va via in lacrime

Una puntata molto movimentata quella di oggi andata in onda su Canale 5. Dopo l’ennesima incomprensione tra Riccardo e Gloria la dama ha deciso di abbandonare il programma.

Guarnieri in questa occasione si è rifiutato di continuare il percorso con la Nicoletti fiori dallo studio, concedendole una nuova opportunità . Gloria è rimasta malissimo per la risposta del cavaliere infatti più volte ha provato a farlo ragionare e a invitarlo a viversi questa cosa importante fuori, ma inutilmente.

Lui non ha ceduto e lei ha salutato tutti, ringraziando la padrona di casa. La risposta di Riccardo non è piaciuta ai presenti, sopratutto a Tina e Gianni che lo hanno criticato pesantemente. Infine, per il bel 4oenne è arrivata la stoccata finale: Maria gli ha comunicato che nella prossima puntata Ida Platano fa ritorno per un confronto diretto con lui.

Trono classico: Carola abbandona il programma

Oltre a Gloria Nicoletti, anche Carola del trono classico ha abbandonato lo studio di Uomini e donne. La ragazza che da mesi corteggia Federico si è detta stanca e non più disposta ad andare avanti in questo percorso. Infatti, la giovane ha chiesto al tronista per quale motivo è andata a prenderla a casa se poi ad oggi ancora non ha le idee chiare per una scelta.

Federico, ha provato a spiegare le sue emozioni, precisando che ancora non è sicuro con chi andare via. Carola, dopo aver visto anche l’esterna bellissima con Alice, ha salutato tutti e si è auto eliminata.