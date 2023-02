Uomini e Donne spoiler 13 febbraio: rissa sfiorata e torte in faccia, bufera in studio

La puntata di lunedì 13 febbraio di Uomini e Donne sarà un vero delirio. Come preannunciato da Maria De Filippi, Ida Platano tornerà in studio per un confronto con Riccardo Guarnieri.

All’incontro prenderà parte anche Alessandro Vicinanza. La situazione non ci metterà molto a degenerare, al punto che tra i due cavalieri scoppierà quasi una rissa. Ad un certo punto, poi, Tina Cipollari compirà un gesto clamoroso.

Rissa sfiorata a Uomini e Donne

Nella puntata del 13 febbraio di Uomini e Donne vedremo che Ida Platano tornerà in studiop. La donna sarà accompagnata da Alessandro Vicinanza. Prima del loro ingresso, però, Riccardo chiederà alla padrona di casa se può far entrare in studio i pop-corn che ha fatto preparare. Duranrte la riproduzione dei best moments di Ida e Alessandro, infatti, il cavaliere mangerà dei pop-corn.

Successivamente, poi, Vicinanza entrerà in studio con un pacchetto di fazzoletti e lo darò a Guarnieri dicendogli di asciugarsi le lacrime con essi. Ad ogni modo, la discussione diventerà subito infuocata e, soprattutto i due cavalieri, se ne diranno di tutti i colori, al punto da dare luogo quasi ad una rissa. Dovranno intervenire dei presenti in studio per cercare di placare la situazione.

Spoiler 13 febbraio: torte in faccia e nuovi addii

Dopo lo scontro, poi, Riccardo uscirà dallo studio furioso. I cameramen lo inseguiranno cercando di calmarlo. Ad un certo punto anche Maria De Filippi proverà ad acquietare gli animi. La situazione, dunque, degenererà in poco tempo nella puntata del 13 febbraio di Uomini e Donne. Il tutto, comunque, si concluderà con Tina Cipollari che verserà una torta addosso a Riccardo.

Al momento non è chiaro se verrà mandato tutto in onda, oppure se la conduttrice riterrà opportuno tagliare qualche pezzo. Per quanto riguarda gli altri esponenti del trono over, invece, vedremo che Gloria non tornerà in studio. Dopo aver abbandonato il programma, infatti, la donna non vi farà più ritorno. Stesse sorti anche per Biagio. In questo caso, però, l’uscita dalla trasmissione non è stata determinata da lui, bensì da Maria De Filippi. Altro abbandono alquanto inaspettato, invece, sarà quello di Claudio. Il cavaliere del trono over, che tanto aveva incuriosito Tina Cipollari, deciderà di non prendere più parte al talk show pomeridiano condotto da Maria De Filippi.