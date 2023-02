Albano che combini! Il cantante scherza sull’infarto e gela gli ospiti della Bortone

Anche oggi Al Bano Carrisi è stato ospite nel salotto di Serena Bortone. A oggi è un altro gionro, l’artista ha parlato della sua performances a Sanremo dei giorni scorsi. Un esibizione assieme a Gianni Morandi e a Massimo Ranieri da vera e propria standigovation. Il pubblico infatti ha apprezzato tantissimo con applausi e urlando il bis.

L’artista ha dimostrato ancora una volta di avere una tempra da leone e una voce di rara intensità, un’energia di cui ha fatto sfoggio regalando al pubblico persino delle flessioni sul palco. E parlando con la conduttrice di come si è sentito dopo e di cosa ha provato prima ecco che per un attimo è calato in gelo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da “Albano&Romina” Fanpage (@albanoerominafanclub_)

Oggi un altro Giorno: Al Bano gela lo studio con una battuta

Sento quel palco come un turbine dentro, ha spiegato l’artista ancora emozionato per la sua esibizione. Al Bano si è detto felice e soddisfatto della sua performances soprattutto per aver regalato ancora alla sua età tante emozioni tra i presenti.

Faccio sempre un carico di adrenalina ed è quello che mi mantiene giovane. Certo o ti viene un infarto, e quello è già arrivato e l’ho mandato via. No, no ma arriva!” A questo punto Serena Bortone è rimasta un attimo impietrita mentre gli altri ospiti lo hanno guardato di stucco. La conduttrice per smorzare la situazione ha chiesto aiuto a Iva Zanicchi che subiot o ha ripreso bacchettandolo.

L’infarto e cosa è accaduto a Carrisi

Nel 2016 Al Bano come in molti ricorderanno ha avuto un malore che ha fatto preoccupare non poco tutti coloro che lo seguono, compresa ovviamente la sua famiglia. Il cantante era impegnato nelle prove del concerto di Natale presso l’Auditorium della Conciliazione a Roma, quando si era sentito male all’improvviso.

Trasportato d’urgenza presso il più vicino ospedale, l’artista di Cellino San Marco aveva scoperto di essere stato colpito da ben due infarti, che lo avevano costretto a sottoporsi ad un delicato intervento. Fortunatamente, in quell’occasione, Albano se la cavò con un paio di giorni di ricovero appena.