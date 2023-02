Allarme a Sanremo, trovato pacco bomba sospetto vicino all’Ariston: salta la diretta?

Manca pochissimo per la messa in onda della quarta puntata di Sanremo e in questi istanti sta circolando una notizia allarmante. A pochi passi dall’Ariston è scoppiato il caos, tanto da far tremare Amadeus e tutta la produzione.

Pacco bomba sospetto a pochi metri dall’Ariston

Una notizia inquietante in questi istanti che sta facendo il giro del web ma sopratutto ha creato panico a Sanremo.

E’ stato ritrovato un oggetto sospetto a circa 500 metri dall’Ariston, dove domani sarà proclamato il vincitore di questa edizione del Festival. Con una nota stampa ufficiale, Rai ha comunicato che un pacco bomba sospetto è stato ritrovato nella zona di via Fiume.

Stando alla ricostruzione delle forze dell’ordine locali, all’interno dell’ordigno sono stati ritrovati un chilo di polvere da sparo e dei proiettili, con un innesco tradizionale, a lenta combustione. Secondo i primi accertamenti l’ordigno così confezionato non sarebbe mai potuto esplodere, ma a quanto pare non si tratta di un gesto puramentre casuale, anzi ha un motivo ben dimostrativo.

Chi vincerà questo festival di Sanremo 2023?

Domani sera andrà in onda la finale del 73imo festival di Sanremo. Un’edizione che Amadeus non dimenticherà facilmente visto gli ascolti e lo share che è riuscito ad ottenere in queste tre puntate. Ieri sera, ha strabattuto anche il GF Vip 7 condotto da Signorini. Ma chi vincerà questo festival? Stando ai bookmaker il possibile vincitore è Marco Mengoni.

Tra l’altro ieri sera dopo al sua esibizione tutto il pubblico si è alzato con una standigovation tra le lacrime dello stesso artista. Inoltre, nel pomeriggio di oggi la Federazione dell’Industria Musicale Italiana ha rilasciato i dati di vendita dei singoli più venduti dell’ultima settimana,è il favorito è proprio il cantante di Due Vite. Sorprende il risultato di Mr Rain, quarto con Supereroi, mentre delude l’altro favorito, Ultimo, “solo” 14° con Alba