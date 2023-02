Arisa e la violinista di Lazza con lo stesso vestito a Sanremo: “Le ha rubato l’abito”, scoppia il caso

E’ scoppiato un vero e proprio caso sul vestito di Arisa che ha indossato ieri sera a Sanremo. La cantante ha scelto un abito in pelle nero dalle scollatura mozzafiato.

Un look che non è passato inosservato, motivo per cui in tanti hanno notato un dettaglio: l’artista aveva lo stesso abito della violinista di Lazza. Ma andiamo a vedere i dettagli.

Arisa come la violinista di Lazza: una cosa mai successa prima

Laura Marzadori, la violinista della Scala che si è esibita con Lazza ed Emma Marrone durante la puntata delle cover, e Arisa, che ha cantato invece con Gianluca Grignani, hanno indossato lo stesso vestito. La musicista quindici minuti prima dell’ingresso di Rosalba Pippa sul palco dell’Ariston.

Una faccenda piuttosto buffa, mai accaduta in televisione e che, com’era prevedibile, ha scatenato i social. In tanti infatti hanno si sono divertiti sul web ironizzando sul fatto che Arisa abbia rubato l’abito della violinista. Altri invece hanno insinuato che l’insegnante di Amici avesse perso la valigia e si fosse fatta prestare il vestito. Ad intervenire sulla querelle anche Selvaggia Lucarelli che ha parlato di un fatto gravissimo.

Brand e costo abito di Arisa

L’abito firmato dallo stilista statunitense Rick Owens che fa parte della collezione primavera/estate dello scorso anno , è stato tra l’altro indossato qualche mese fa, in versione argento, da Kim Kardashian ma anche dall’ex compagna di Flavio Briatore Heidi Klum. Grazie ad una ricerca possiamo dire che il suo costo è di circa 1000 euro. Al momento né Arisa né Laura Marzadori hanno commentato pubblicamente la faccenda.

Un ritorno quello di Arisa a Sanremo che è stato molto apprezzato dal pubblico. Ieri sera, la cantante si è esibita con Gianluca Grignani con Destinazione Paradiso. Una performances che è molto piaciuta al pubblico e anche alla platea presente in sala. Preferito della serata ancora una volta Marco Mengoni.