Lorella Cuccarini conquista Sanremo: abito micro in piume è da urlo, una vera bomba sexy

Lorella Cuccarini è tornata al Festival di Sanremo, lo ha fatto nella serata dei duetti in coppia con Olly, col quale si è esibito sulle note di La notte vola. Minidress, paillettes e piume: l’insegnante di Amici ha conquistato davvero tutta la platea e non solo

Una canzone che riporta indietro negli anni, e che Lorella Cuccarini ha cantato e ballato bensissimo. L’artista si è presentata sul placo dell’Ariston assieme ad Olly, dove ha portato uno dei suoi brani più amati ed ascoltati che ha fatto la storia della musica.

Lorella Cuccarini torna a Sanremo e infiamma il palcoscenico

Per il gran ritorno sul palco dell’Ariston nei panni di ospite speciale Lorella ha puntato tutto sulla sensualità. Fino ad oggi l’avevamo vista sempre in versione glamour e chic ad Amici di Maria De Filippi, dove aveva sempre spaziato tra completi mannish ed eleganti tubini. In questa occasione però l’insegnante ha deciso di stupire e di lasciare tutti senza fiato.

La Cuccarini è ritornata ai minidress degli esordi, esibendosi sulle note di La Notte Vola proprio come negli anni ’90. Ha puntato su un marchio italiano, Christian Boaro, sfoggiando un modello corto e aderente della collezione Primavera/Estate 2023. È interamente ricamato di jais e di piume e ricorda il glamour degli anni ’80. Un abitino coprente ma nello stesso tempo molto sexy. Le sue movenze hanno fatto perdere la testa a tutti. Per completare il tutto Lorella ha scelto un paio di sandali col tacco a spillo.

Piccolo incidente per la cantante durante le prove

Durante le prove per l’esibizione della quarta serata, Lorella Cuccarini ha avuto un piccolo incidente. Infatti, scendendo le scale dell’Ariston è caduta sul palco, un volo a faccia avanti, mentre ballava su tacchi vertiginosi”.

Fortunatamente nulla di grave, ma solo un grande spavento. L’artista con la sua classe si è subito rialzata e facendo finta di nulla ha continuato l’esibizione, come una vera professionista.