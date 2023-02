GF Vip, Daniele Dal Moro litiga con la ex Martina e la sbatte fuori Casa: in arrivo una squalifica?

Daniele Dal Moro e Martina Nasoni protagonisti di una forte lite al GF Vip

Nelle ultime ore nella Casa del Grande Fratello Vip è scoppiata una lite molto forte tra Daniele Dal Moro e la ex Martina Nasoni. Tutto è iniziato dopo la puntata del reality andata in onda giovedì sera.

Alfonso Signorini ha mandato in onda i confessionali dove Martina diceva che secondo lei Oriana non è la ragazza giusta per il suo ex e non solo per via della grande differenza caratteriale. Lui nei giorni scorsi si era sfogato proprio contro la venezuelana con Martina. Ma dopo la puntata, il veronese ha deciso di riavvicinarsi alla Marzoli e le ha raccontato un episodio inquietante avvenuto con la Nasoni quando lui era tronista a Uomini e Donne.

Martina vedendo Daniele riavvicinarsi ad Oriana ha deciso di fargli una promessa. Gli ha promesso che starà lontana da lui per non essere strumentalizzata nella sua situazione sentimentale con la Marzoli. Il verbo strumentalizzare ha mandato su tutte le furie Dal Moro. Il ragazzo ha voluto sottolineare che quello che c’è stato tra loro due non è assolutamente la stessa cosa con Oriana e non c’è nemmeno il motivo di paragonarlo. L’ex tronista sottolinea anche che con Oriana non c’è stato nulla di importante.

L’ex tronista di Uomini e donne manda via dalla Casa la Nasoni

Ma non è finita qui, perchè all’improvviso, Daniele è come se fosse andato fuori di testa. Il giovane ha iniziato ad urlare contro la Nasoni facendole presente che è stata lei a voler entrare nel GF Vip e secondo lui per un motivo ben preciso.

Dal Moro crede che la ex fidanzata sia voluta entrare per sfruttare il rapporto con lui. A questo punto, lui la manda a fan*ulo invitandola ad andarsene via in malo modo. La Nasoni naturalmente è rimasta scioccata dalla reazione così violenta e maleducata del suo ex che l’ha cacciata praticamente dal GF Vip.

Ovviamente a godere della situazione è stata Oriana, dato che il Daniele è andato poi a cercare conforto tra le sue braccia. Ora bisognerà vedere se questo gesto dell’ex tronista almeno questa volta venga incriminato dalla produzione.