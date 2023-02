Anticipazioni C’è posta per te 11 febbraio: la De Filippi fa un passo indietro verso Amadeus

Come anticipato già nelle scorse settimane, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di continuare la programmazione con i suoi programmi di punta nonostante l’importante settimana del Festival di Sanremo 2023. Una decisione clamorosa che ha lasciato il pubblico davvero senza parole, dato che erano più di 15 anni che Mediaset non schierasse una contro-programmazione contro la kermesse.

Intanto, la prima sfida con il GF Vip è stata persa letteralmente ora invece bisognerà vedere cosa accadrà tra la finale di Sanremo e C’è posta per te con Maria De Filippi. Chi avrà la meglio? Intanto, in queste ore sembra che proprio la padrona di casa del people show abbia fatto un passo indietro verso il collega Amadeus.

Da Piersilvio Berlusconi nelle scorse settimane, in occasione dell’edizione 2023 del Festival di Sanremo (che già sta registrando ascolti record) Mediaset ha deciso di mantenere la classica contro-programmazione alla Rai, senza privarsi della messa in onda del Grande Fratello Vip, di Le Iene e di C’è posta per te.

C’è posta per te anticipazioni 11 febbraio: Maria fa un passo indietro

C’è grande, grandissima attesa in modo particolare per la sfida fra Maria De Filippi e Amadeus: di norma, C’è posta per te vince la sfida dell’Auditel con una certa facilità, ma questa volta la concorrenza è più che agguerrita e non sarà una passeggiata per Queen Mary.

Intanto, possiamo anticipare che la moglie di Costanzo proprio per evitare brutte figure ha deciso all’ultimo minuto di correre ai ripari. In che modo? Beh, Maria ha voluto strutturare la puntata in onda questa sera 11 febbraio in modo tale da non sprecare troppe “risorse”. Da anticipazioni, infatti, la puntata di C’è posta per te che andrà in onda contro Sanremo non avrà ospiti.

Renato Zero contro la decisione dei vertici Mediaset

A poche ore dalla diretta di C’è posta per te quindi Maria De Filippi avrebbe deciso di agire in questo modo. Per la puntata in onda questa sera su Canale 5, il pubblico affezionato non vedrà nessun ospite speciale. Stando alle anticipazioni questa sera sarebbe dovuto esserci il cantante Renato Zero. Indiscrezioni fanno sapere che l’artista in questione non sarebbe felice per tale scelta, o meglio non sarebbe contento della decisione di Pier Silvio di mandare in onda il people show della De Filippi.