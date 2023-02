Uomini e donne anticipazioni: dopo Biagio, altro discutissimo cavaliere abbandona il programma

Chi ha seguito Uomini e donne in questi giorni avrà già notato l’assenza di un noto cavaliere del parterre. Stiamo parlando di Alessandro Schiavone, che si è fatto conoscere al pubblico in questa edizione.

Purtroppo, per lui, la sua esperienza nel programma della De Filippi è già terminata e in una recente intervista ha spiegato i reali motivi della sua assenza.

Alessandro Schiavone lascia Uomini e donne

Alessandro Schiavone ha abbandonato Uomini e donne nelle scorse puntate. A renderlo noto, è stato lui stesso in un’intervista spiegando anche i motivi che l’hanno portato andare via. Nessuna decisione da parte del programma o di Maria De Filippi, come qualcuno sicuramente starà ipotizzando, ma si tratta di una sua scelta personale.

Il cavaliere si è fatto molto notare nel parterre e non solo per la sua bella presenza fisica ma anche per alcune conoscenze con delle dame che però non hanno portato a nessuna conclusione. Alessandro Schiavone ha spiegato che si è trovato costretto a lasciare Ued per motivi personali. Nonostante questo ha precisato che l’esperienza a Ued è stata senza dubbio una delle più belle della sua vita. Ad oggi non rimpiange nulla ed è rimasto anche stupito dall’affetto che ha ricevuto da parte del pubblico in queste settimane.

Cosa non sappiamo sul discutissimo cavaliere

Alessandro ha continuato dicendo che non ha avuto modo di raccontarsi come avrebbe voluto, e per questo motivo spesso è stato attaccato dagli opinionisti. Si ritiene una persona leale e sincera, per ben 21 anni è stato arruolato nella marina militare speciale con diverse mansioni.

Nel corso della sua carriera professionale ha fatto diverse missioni ma è anche personal trainer ed istruttore di m.m.a. Schiavone inoltre non ha avuto modo nemmeno di raccontare di essere padre. Infatti, ha una figlia di 13 anni con cui ha un rapporto bellissimo. All’interno del parterre avrebbe voluto che tutti lo conoscessero meglio, in modo da capire quanto è umile e semplice.