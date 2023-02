Sanremo 2023, chi vince il festival? I pronostici parlano chiaro

Tutto pronto per la 73esima edizione del Festival di Sanremo che questa sera vedrà il vincitore. In rete sono in tanti a chiedersi chi porterà a casa la vittoria, anche e secondo i pronostici non ci sono dubbi.

Intanto, Amadeus può dirsi già felice e soddisfatto per questa settimana, dato che ha raggiunto livelli di share mai visti prima. Ma andiamo a vedere insieme cosa ci dicono i bookmackers

Sanremo 2023: Chi vince il festival?

Possiamo dire che è giunta quasi al termine questa emozionante e sorprendente edizione del festival di Sanremo. Amadeus ha conquistato tutti e senza ombra di questo questo festival verrà ricordato nella storia. In questi giorni si sono esibiti tanti artisti e ognuno di loro è riuscito a colpire in maniera diversa. In particolar modo si è parlato di Gianluca Grignani e del suo ritorno sul palcoscenico. Ma a lasciare a bocca aperta anche Marco Mengoni che fin dalla prima puntata è sempre stato favorito per la vittoria finale.

Ma cosa dicono i pronostici a tal proposito? Chi vincerà il festival di Sanremo? Gli esperti Sisal confermano Marco Mengoni (1.55) con la sua “Due vite” come superfavorito alla vittoria finale, tallonato però dalla sorpresa Mr. Rain (3.50) che balza dalla quarta alla seconda posizione e da Ultimo (4) che con la sua emozionante e toccante “Alba” è salito sul terzo gradino del podio.

La classifica secondo i pronostici Sisal

Dopo l’esibizione di ieri al festival, nella classifica Sisal , Colapesce e Dimartino hanno perso ben cinque posizioni mettendosi a pari con Giorgia e Rosa Chemical, tutti a 50. Risale invece Lda in gara con il brano “Se poi domani” quotato a 66 seguito dalla 13 alla 20 posizione da Paola e Chiara, in gara con il brano “Furore”.

Alle due cantanti poi seguono Colla Zio, Gianluca Grignani, i Modà guidati da Kekko, Leo Gassmann, Mara Sattei, Levante e i Coma Cose che purtroppo sono in fondo alla lista