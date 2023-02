Mr.Rain sapete perchè si chiama così? Non ci credereste mai

Di recente il cantante in gara a Sanremo ha svelato il vero significato del suo nome e il motivo per cui ha deciso di chiamarsi così. Tradotto in italiano Mr. Rain significa il signore della pioggia e la sua personalità si avvicina molto a questa traduzione.

Mr Rain spiega cosa significa il suo nome e da dove nasce

Il vero nome dell’artista, è Mattia Balardi, e sembrerebbe che ha un unico difetto: ovvero scrive le sue canzoni solo quando piove. Il meteo influisce sulle sue composizioni musicali. Da qui la decisione di chiamarsi Mr Rain. Un motivo bizzarro ma che non nasconde a dirlo. Io lavoro d’inverno, d’estate porto avanti le intuizioni. Questo spiega il mio nome”, ha fatto sapere il cantante in una recente intervista.

Ma chi veramente Mr. Rain? Quest’anno a Sanremo lo abbiamo conosciuto con un brano stupendo. Il giovane si è presentato sul palcoscenico con dei bambini e un testo davvero particolare. La sua carriera inizia nel lontano 2011. Due anni dopo ha partecipato alle selezioni di X Factor e dopo averle superate ha preferito non partecipare al famoso talent show.

Dal 2015 al 2022 ha pubblicato quattro album. Tra i diversi singoli quelli più conosciuti sono sicuramente ‘I fiori di Chernobyl’ e ‘Meteoriti’. Mr Rain, nel corso della sua carriera, ha duettato anche con Martina Attili, ex concorrente di X Factor.

Il presunto flirt con Elisabetta Gregoraci

Qualche tempo fa l’artista è finito al centro del gossip per via di un flirt con Elisabetta Gregoraci. Tutto è partito quando l’ex moglie di Flavio Briatore ha ricevuto al Grande Fratello Vip un aereo con una frase tratta da un brano di Mattia Balardi.

Dietro quell’aereo c’è un motivo ben preciso, il giovane oltre ad essere molto amico di Eli è anche apprezzato da Natan Falco. Il figlio di Briatore, infatti è un suo amatissimo fan. Secondo alcune indiscrezioni, Mr.Rain avrebbe una storia invece con una ragazza di nome Juliana che non appartiene al mondo dello spettacolo.