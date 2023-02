Uomini e donne anticipazioni, Federico Nicotera ha scelto? Ecco cosa sappiamo

Tra poche sarà registrata una nuova puntata di Uomini e donne e molto probabilmente Federico Nicotera farà la sua scelta. Al momento non ci sarebbero ancora grandi dettagli su ciò che vedremo ma grazie ad alcune talpine possiamo anticipare cosa è già accaduto

Uomini e donne, anticipazioni: Carola sarebbe ritornata per la scelta

Nella puntata di ieri abbiamo visto Carola abbandonare il programma lasciando Federico così con le spalle al muro. Il ragazzo ad oggi è rimasto solo con Alice e ovviamente non può sceglierla, quello della ragazza sarebbe sicuramente un No secco.

Stando ad alcune indiscrezioni, in queste ore, Carola è stata pizzicata in treno verso Roma e la giovane è sembrata molto serena e tranquilla. Questo significherebbe che si sta dirigendo verso gli studi Elios di Canale 5 per prendere parte alla puntata di Uomini e donne.

Chi potrebbe scegliere Federico Nicotera tra Alice e Carola

Il percorso di Federico a Uomini e donne non è sempre stato rose e fori. Con le sue due corteggiatrici il ragazzo ha litigato spesso anche perché fino alla fine non è riuscito a dimostrare abbastanza ad entrambe. Le ultime esterne però avevano fatto scattare tra le due una certa sicurezza svanita poi subito durante il confronto in studio. L’ultimo per l’appunto ha portato Carola ad abbandonare il programma.

Stando alle anticipazioni però la bella bionda avrebbe fatto un passo indietro e in questi istanti si è diretta a Roma. Per i fan amanti del programma non ci sono dubbi, il tronista sceglierà proprio lei. Per Alice invece, tutti la vedono già sul trono il prossimo anno.

I telespettatori hanno notato che la conduttrice si è molto affezionata alla ragazza tanto che Maria De Filippi le ha proposto anche un lavoro in trasmissione. Insomma, non ci sono dubbi. Al momento però non ci resta altro che attendere l’inizio della registrazione che dovrebbe partire tra poche ore