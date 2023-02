C’è posta per te, Maria De Filippi affronta Sanremo: la balla sugli ospiti

Una grandissima sorpresa ieri a C’è posta per te, dove inaspettatamente è apparso Renato Zero.

Nei giorni scorsi è circolato voce che Queen Mary non avrebbe ricevuto ospiti durante la puntata proprio per far valere la messa in onda del festival di Sanremo. Tutte balle, ieri Maria De Filippi ha annunciato inaspettatamente il famoso cantante.

Maria De Filippi cambia tutto a l’ultimo momento: arriva Renato Zero

L’ospitata di Renato Zero è andata in onda nella puntata di sabato 12 febbraio. Nessuno si aspettata l’ingresso del cantante dato che fino a poche ore prima tutti i siti parlavano di un passo indietro da parte di Maria nei confronti di Amadeus. Quella di ieri non era di certo un sabato come tutti gli altri, è andata in onda la finale del festival di Sanremo che ha visto la vittoria di Marco Mengoni.

Secondo alcune indiscrezioni Renato avrebbe richiesto che la sua partecipazione non fosse trasmessa in contemporanea all’ultima serata della kermesse musicale. Una proposta che sembrava fosse stata accettata dalla produzione, visto che, nel comunicato stampa che anticipa il programma, non erano previsti ospiti vip. Ebbene, inaspettatamente, è apparso, invece, nella trasmissione di Canale 5.

C’è posta per te: Maria stravolge lo show

“C’è posta per te” solitamente inizia con la famosa storia del “regalo”, in cui viene presentato il primo ospite della serata. Ma, questa volta, la trasmissione aveva avuto una partenza diversa: nessuna storia strappalacrime, nessun bambino incaricato di mandare messaggi commoventi, e, soprattutto, nessun vip.

Proprio quando la serata di C’è posta per te sembrava conclusa che è arrivato l’ospite speciale. Maria ha annunciato l’ingresso di Renato Zero. Accolto in studio da un grandissimo applauso, il cantante ha riservato delle bellissime parole per la De Filippi. Dopo questo momento, si è passati poi alla storia di Camilla, una giovane che ha perso la madre e che ha voluto fare un regalo al papà. Insomma, le voci sul passo indietro della De Filippi si sono dimostrate solo fake news.