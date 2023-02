Chiara Ferragni e Fedez hanno litigato dopo il bacio a Sanremo con Rosa Chemical: il video rubato

Dietro le quinte di Sanremo pare che Chiara Ferragni e Fedez se le siano dette di tutti i colori. In queste ore è spuntata un’indiscrezione con tanto di video postato da Fanpage che sta facendo il giro del web.

Nel filmato si vede il rapper raggiungere la moglie sul palco, mentre lei ride e gesticola, lasciando intendere di non avere gradito qualcosa dell’atteggiamento del compagno. Mentre i due iniziano a discutere, arriva Amadeus che li invita gentilmente ad allontanarsi, forse per evitare che qualcuno li riprendesse.

Chiara Ferragni e Fedez litigano a Sanremo

Chiara e Fedez dunque avrebbero discusso dietro le quinte dell’Ariston e pare anche per un motivo ben preciso. Secondo sempre le indiscrezioni pare che l’infuencer non abbia gradito il bacio in bocca tra il marito e Rosa Chemical.

Infatti, prima che i due discutessero il cantante in gara si esibito ma ad un certo punto è sceso dal palco, ha raggiunto il marito della Ferragni presente in prima fila in platea, gli ha twerkato addosso e poi lo ha invitato sul palco, baciandolo in bocca.

Una gag di certo non spontanea ma studiata a tavolino nei minimi dettagli che però non avrebbe gradito la Ferragni. Sicuramente l’influencer non sarà stata gelosa ma pare che non abbia gradito il fatto che Federico abbia baciato in bocca un’altra persona davanti a milioni di spettatori.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fanpage.it (@fanpage.it)

Edizione dei record per Amadeus e il festival di Sanremo

La 73ima edizione del Festival di Sanremo si è conclusa con la vittoria scontata di Marco Mengoni. L’artista ha vinto il festival per la seconda volta e tra emozione e lacrime il giovane artista ha ringraziato tutti. Amadeus ha condotto un edizione storica quest’anno dai risultati clamorosi.

Uno share mai visto prima che ha portato il direttore artistico a ricevere complimenti da tutti. Accanto a lui in questa avventura non solo Gianni Morandi ma anche Chiara Ferragni che nonostante qualche polemica sui suoi outfit è riuscita a dare una bella lezione a tutti.