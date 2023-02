Luisa Ranieri come Belen, lo spacco vertiginoso mostra tutto: ma le mutandine?

Ospite attesa della serata, Luisa Ranieri che è scesa le scale di Sanremo in tutta la sua bellezza e il suo splendore. Una donna dal grande talento, dalla grande presenza palcoscenica e sopratutto di una grande bravura.

Stasera, su Rai uno va in onda l’ultima puntata della serie che la vede protagonista, Lolita Lobosco, e Amadeus ha deciso di invitarla al karmesse proprio per lanciare l’ultimo episodio.

Luisa Ranieri infiamma l’Ariston con un abito da urlo

Appena scesa le scale dell’Ariston, Luisa Ranieri ha bloccato tutti con la sua bellezza. Possiamo dire che è stata una delle poche che è riuscita a lasciare senza fiato, mostrandosi con un abito davvero seducente e elegante al contempo. Un vestito di colore nero, dalle trasparenze superiori e dalla scollatura mozzafiato. Una scollatura a cuore e ‘doppie’ spalline, un paio sottili e un paio morbidamente scese sulle spalle.

La particolarità dell’abito però era nel corpetto, con dettagli cut out triangolari che creavano un gioco di intrecci sulla pelle. Ma non è tutto a rendere spettacolare l’abito lo spacco. Infatti, proprio mentre scendeva le scale, Luisa ha sposato l’abito e proprio come Belen, l’occhio malizioso è caduto li. Il look è firmato Versace ed esaltava la bellezza mediterranea dell’attrice.

Luisa Ranieri esaudisce il suo sogno

La presenza di Luisa Ranieri non è passata inosservata. L’attrice infatti si è mostrata all’altezza delle prospettive di tutti, e proprio per questa ragione in tanti stanno chiedendo al direttore artistico di tenerla in considerazione come co-conduttrice per il prossimo anno.

Luisa Ranieri, inoltre, ha approfittato della sua presenza al Festival per esaudire il suo sogno: ha chiesto ad Amadeus di poter conoscere il cantante Gianni Morandi. I due si sono scambiati un bacio sulle guance e un paio di battute in napoletano, prima che il conduttore li interrompesse per tornare alla gara.