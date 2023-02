Ascolti tv, Sanremo contro C’è posta per te: Amadeus affonda la De Filippi

Sono appena usciti i dati auditel riguardanti gli ascolti della finale di Sanremo 2023. Amdeus possiamo dire che in questa 73ima edizione ha superato ogni record in assoluto della storia del Kermesse.

Per tutte e 5 le puntate ha registrato uno share pari al 60 % con un pubblico superiore ai 10 milioni. Un record assoluto che ha emozionato lo stesso direttore artistico che mai avrebbe immaginato risultati simile. Ieri sera, però è andata in onda la sfida della finale di Sanremo contro C’è posta per te, programa di punta di casa Mediaset. Chi ha vinto in questo caso?

Ascolti tv: Tutti i dati auditel di sabato 11 febbraio

Per quel che riguarda l’ultima serata sanremese, si è registrato uno share davvero inimmaginabile con il 66%. Amadeus e la Rai hanno portato a termine più che brillantemente un’altra missione, scavalcando di gran lunga Mediaset.. Di seguito tutti i dati relativi al prime time di sabato 11 febbraio 2023:

Rai Uno, Festival di Sanremo 2023 ha appassionato 12.256.000 spettatori (66%);

Canale 5, C’è posta per te ha appassionato 2.652.000 spettatori (12.3%);

Rai Due, FBI ha convinto spettatori (%) nel primo episodio mentre FBI International ha totalizzato (%);

Italia Uno, Spie sotto copertura ha ottenuto spettatori (%);

Rai Tre, L’amore bugiardo – Gone Girl ha totalizzato spettatori (%);

Rete 4, Lo chiamavano Bulldozer ha convinto spettatori (%);

La 7, Tut – Il destino di un faraone ha convinto persone (%);

Tv 8, 4 Ristoranti ha totalizzato spettatori (%);

Nove, Casamonica – Le mani su Roma ha raggiunto persone (%)

La mossa dei Vertici Mediaset non è servita a nulla: Sanremo nella storia

Come era prevedibile, Maria De Filippi ha perso la sfida contro Sanremo. La mossa di Pier Silvio Berlusconi di mandare tutti i programmi di punta durante la settimana del kermesse si è rivelato un vero e proprio fallimento.

Solitamente, C’è posta per te naviga tra il 25 e il 30% di share, ma ieri sera ha raccolto un misero 12.3%. Chissà adesso se per il prossimo anno, la rete Mediaset deciderà di fare lo stesso passo.