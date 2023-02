Oriana Marzoli verso alla squalifica, il web si scatena: quello che ha fatto non merita giustificazioni

Oriana Marzoli questa notte ha commesso un errore che potrebbe costarle davvero caro. Chi ha seguito la diretta è rimasto davvero indignato davanti a quel gesto che v assolutamente condannato.

Tutti sanno quanto la gieffina è legata ad Antonino e quanto non le sia andato giù il fatto che il giovane l’abbia messa a disparte dopo che nelle scorse settimane si sono avvicinati fisicamente. Nelle scorse ore, è stata protagonista di un vero e proprio show che però ha indignato tutti.

Oriana nella bufera: il gesto che potrebbe costarle caro

La concorrente venezuelana dopo aver fatto dei versi di vomito verso Antonino, nei giorni scorsi, questa notte ne ha combinata un’altra. Prendendo una foto di Spinalbese prima ha fatto di nuovo dei conati di vomito, poi l’ha calpestata ed infine ci ha sputato sopra strappandola. Un gesto volgare, vergognoso e sopratutto di poco rispetto nei confronti del concorrente ma anche del pubblico a casa.

Chi era vicino a lei in quegli istanti come luca Onestini le ha gridato un No, come per dirle di smetterla. Intanto, il video incriminato in queste ore ha fatto il giro della rete e tutti gli utenti hanno lanciato lo stesso appello.

Oriana strappa la foto di Antonino.. ci sputa sopra per poi calpestarla e fare il verso del vomito

ELENOIRE È STATA MANDATA AL TELEVOTO PER LA STESSA COSA ! PRETENDO LO STESSO PER LEI ! #Gfvip #nikiters #donnalisi #gintonic #fiorde pic.twitter.com/ZQ2KInYBWI — Soqquadro (@gicarestik2) February 12, 2023

La venezuelana vicina alla squalifica

Oriana Marzoli è senza dubbio una delle concorrenti più discusse di questo GF Vip ma spesso i suoi atteggiamenti non vengono affatto condivisi dal pubblico. L’ultima sua “sparata” potrebbe costarle davvero caro, dato che in questi gesti non c’è davvero nulla da ridiere. Una gag vergognosa che oltre ad indignare non ha avuto altro risultato.

Il popolo della rete infatti sta chiedendo provvedimenti, e qualcuno anche la squalifica immediata. Ora tutti attendono davvero un segno da parte di Alfonso Signorini che in queste settimane non ha fatto sempre altro che renderla protagonista. Ora è arrivato il momento di prendere una posizione e pure seria>!