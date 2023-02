Nuovo scandalo a Ued: Rudy Zerbi alla ricerca dei video hot di Alessandro, cosa non è andato in onda

A Uomini e donne è scoppiato l’ennesimo scandalo e questa volta si tratta di qualcosa di davvero bollente.

Qualche settimana fa si è parlato molto di Alessandro Sposito, nuovo cavaliere del parterre over. L’uomo ha conosciuto diverse dame del programma, tra cui Gemma e Paola. Con quest’ultima però è accaduto un vero putiferio, in quanto la donna si è sentita usata da lui.

Uomini e donne: la rivelazione di Paola su Alessandro

Paola ci ha creduto in questa conoscenza, la Sposito alla fine non se le sentita di continuare. All’inizio avevano parlato solo di una conoscenza, di qualche bacio e di qualche serata assieme… Alla fine è uscito fuori che hanno fatto l’amore. Venuta fuori la verità entrambi si sono accusati di aver provato a mentire l’uno per coprire l’altra.

Ad oggi chi abbia detto la bugia ancora non è venuta fuori. Quel che è venuto fuori però è un passato un pò trasgressivo di Alessandro. Nel dettaglio è uscito fuori che il bel uomo dagli occhi di ghiaccio da ragazzo sia stato un pornodivo. A cercare le prove di ciò è stato niente meno che Rudy Zerbi!

Rudy Zerbi alla ricerca dei video hot sul cavaliere

Come detto in precedenza l’arrivo di Alessandro Sposito non è rimasto di certo indifferente alle dante dame sedute di fronte a lui. Nonostante ci abbia provato con molte, con Paola è andato oltre e sono venute fuori rivelazioni al quanto piccanti sul suo passato. A vent’anni, infatti, avrebbe fatto l’attore p0rno, seppur – a detta di lui – solo a livello amatoriale. La rivelazione della donna ha generato un vero caos sul web e in studio, con Maria De Filippi che si è girata verso la sua redazione per capire cosa stesse succedendo e perché non avevano questa informazione.

A questo, punto, durante la puntata in questione, pochi sanno che Rudy Zerbi (che oltre ad essere insegnante di Amici è anche autore di Ued) si è messo subito alla ricerca del video in questione. Una scenetta divertente che però non è stata mandata in onda, visto che Zerbi era dietro le quinte. Alla fine su Sposito, almeno per il momento non sono usciti video a luci rosse.