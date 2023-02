Ultimo reazione inattesa alla classifica di Sanremo 2023: video inedito dalla sala stampa

Come tutti i telespettatori del Festival di Sanremo 2023 avranno avuto modo di vedere, Ultimo è risultato essere il quarto in classifica alla finale. Si tratta di un risultato che si aspettavano in pochi, compreso il cantante probabilmente.

Ad ogni modo, subito dopo l’annuncio, il giovane ha registrato delle Instagram Stories all’interno delle quali ha svelato cosa pensa di quanto accaduto. In queste ore, poi, sta facendo il giro del web anche un video inedito girato all’interno della sala stampa. Vediamo tutto quello che è accaduto.

Ultimo quarto in classifica a Sanremo 2023: ecco come ha reagito

Ultimo è il quarto in classifica di questa edizione del Festival di Sanremo 2023. Ad aggiudicarsi la vittoria è stato Marco Megoni, mentre a seguirlo ci sono stati Lazza e Mr Rain. Per il cantante, dunque, è stata un po’ una disfatta, in quanto in molti credevano che sarebbe arrivato un po’ più in alto. In ogni caso, Ultimo ha deciso di commentare quanto accaduto attraverso dei video. Subito dopo la proclamazione, il protagonista ha voluto ringraziare tutte le persone che lo hanno sostenuto.

In seguito, però, ci ha tenuto a lanciare una frecciatina inerente il risultato. In particolar modo, il giovane ha detto che, ormai, è perfettamente consapevole del fatto che gli “ultimi” non arrivano mai primi e non vincono mai. I toni adoperati dal giovane sono stati piuttosto ironici. In seguito, però, ha detto anche altro. Nello specifico, ha voluto lanciare una stoccata alla sala stampa.

Il video inedito girato nella sala stampa

Ultimo, infatti, ha detto che, per fortuna, è arrivato quarto in classifica a Sanremo 2023 e non tra i primi tre. In questo modo, infatti, non sarà costretto a presenziare alle conferenze stampa e, eventualmente litigare con gli addetti della sala stampa e i giornalisti con cui non c’è tanto feeling. Ricordiamo, infatti, che in una scorsa occasione il cantante reagì molto male per essere arrivato secondo il classifica e attaccò i giornalisti.

Stavolta, però, dato che in conferenza ci vanno solo i primi tre, Ultimo potrà godersi lo spettacolo da casa. A creare molto sgomento in queste ore, però, è anche un video inedito girato all’interno della sala stampa durante l’enunciazione della classifica. Nel momento in cui Ultimo è stato designato come il quarto, infatti, i giornalisti hanno esultato ed hanno festeggiato dell’insuccesso del cantante. Questo comportamento è apparso a molti come fortemente inadeguato e irrispettoso.