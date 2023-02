Il Paradiso delle signore trama 15 febbraio: Gloria spiazzata dall’arrivo di una donna

La trama della puntata del 15 febbraio del Paradiso delle signore rivela che Veronica indagherà su quanto accaduto la sera prima tra Gemma e la sua nuova fiamma. Intanto, al grande magazzino ci sarà un nuovo arrivo.

Una donna molto importante per Gloria arriverà in città e parlerà con Ezio. Tra Flora e Umberto, invece, ci sarà un dibattito molto interessante. La donna gli comunicherà una decisione molto importante.

Confronto tra Umberto e Flora al Paradiso delle signore: l’accordo

Nella puntata del 15 febbraio del Paradiso delle signore vedremo che Veronica si informerà su quanto accaduto tra Gemma e Carlos. Maria, dal canto suo, sarà estremamente felice per il regalo ricevuto da Vito, per tale motivo, lo sfoggerà con estrema fierezza. Elvira, intanto, parteciperà all’iniziativa Cuori Solitari e descriverà il suo uomo ideale. Marcello assisterà alla scena e deciderà di riportare tutto a Salvatore. Il ragazzo, spronerà il suo amico a partecipare anche lui a questa iniziativa.

Su di un altro versante, poi, vedremo che Flora affronterà Umberto. La donna gli dirà di aver scoperto il suo segreto in merito a quanto sta succedendo a Palazzo Andreani. Ad ogni modo, dopo aver fatto questa confessione, dirà all’uomo di non avere intenzione di rivelare quanto appreso a qualcuno. Per tale ragione, tra i due verrà stipulato una sorta di accordo di riservatezza interno. La donna, infatti, gli chiederà una cosa molto importante in cambio.

Trama 15 febbraio: ecco chi è la misteriosa donna venuta per Gloria

Al Paradiso delle signore, poi, nella puntata del 15 febbraio, vedremo che ci sarà un nuovo arrivo. Una donna appartenente al passato di Gloria arriverà in città e si recherà da Ezio. L’uomo rimarrà spiazzato dalla storia che gli racconterà Chiara Albani. Lei è la donna che la Moreau ha salvato durante il travaglio. Proprio a causa sua, infatti, è stata denunciata ed è finita in galera.

Ezio non saprà che fare. Meglio rivelare tutto a Gloria o mantenere il segreto? L’uomo sarà molto titubante e pensieroso, alla fine si sfogherà con Vittorio e chiederà a lui un consiglio. Conti lo esorterà ad essere sincero e a raccontare tutto a Gloria. Dopo un’attenta riflessione, allora, Ezio deciderà di seguire il consiglio del suo amico e racconterà tutto alla donna. Il desiderio di Chiara è quello di vedere la mamma di Stefania.