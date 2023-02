Oroscopo 14 febbraio 2023: Ariete in forma, Bilancia indecisi

Secondo l’oroscopo del 14 febbraio per i Gemelli inizia un momento molto favorevole per l’amore. I Sagittario devono guardare avanti con ottimismo

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. I nati sotto questo segno si sentono in forma. Nella giornata dedicata all’amore cercate di aprire di più il vostro cuore. Ricordate che mostrare i propri sentimenti non equivale ad essere, deboli, anzi, ci vuole coraggio.

Toro. Non aspettate che arrivi l’occasione giusta, ma siate voi gli artefici del vostro destino. Prendete in mano la vostra vita e non aspettate. Sul lavoro è importante essere misurati e non eccedere.

Gemelli. Giornata molto interessante per le nuove conoscenze secondo l’oroscopo del 14 febbraio. Se siete intenzionati a prendere una decisione importante, fatelo adesso perché siete lucidi e precisi.

Cancro. Buon momento per quanto riguarda la vita di coppia. Ci sono delle decisioni da prendere e delle questioni da risolvere. Dal punto di vista professionale, invece, allargate i vostri orizzonti.

Leone. Le coppie in crisi potrebbero approfittare di questa giornata dedicata all’amore per ricongiungersi. Ci sono delle belle novità in arrivo, ma è importante non essere troppo pretenziosi.

Vergine. I single devono uscire un po’ di più e devono essere un po’ più flessibili. Cercate di soffermarvi un po’ di meno su quelle che sono le conseguenze delle vostre azioni. In amore bisogna rischiare.

Previsioni 14 febbraio da Bilancia a Pesci

Bilancia. In amore siete un po’ indecisi. Chi ha il piede in due scarpe potrebbe presto trovarsi a fare i conti con una decisione molto importante. Allargate i vostri orizzonti e siate più lungimiranti.

Scorpione. L’Oroscopo del 14 febbraio vi invita ad essere più decisi. Se avete in mente una cosa, portatela a termine e non abbiate paura delle conseguenze. Ricordate che in guerra e in amore tutto è concesso.

Sagittario. Nella vita ci sono dei momenti in cui è necessario guardare avanti e non farsi troppi scrupoli, altrimenti c’è il rischio di restare bloccati. Siate determinati e pronti a rischiare per raggiungere i vostri obiettivi.

Capricorno. Se state aspettando una risposta importante, cercate di avere pazienza. Le cose belle ci mettono sempre un po’ di tempo in più per realizzarsi, quindi, cercate di essere cauti.

Acquario. Nel lavoro è molto importante la precisione e l’organizzazione, specie per i nati sotto questo segno. Cercate di allargare la mente, in modo da fare nuove conoscenze, che potrebbero tornarvi utili sia in amore sia nel lavoro.

Pesci. Le stelle sono favorevoli, ma dovete cercare di essere un po’ più determinati. La giornata potrebbe cominciare un po’ a rilento, ma poi ci sarà un bel recupero dal pomeriggio in poi.