Retroscena Fedez-Ferragni: avevano discusso già prima di Sanremo, lui ora starebbe in albergo

Tra gli eventi che i telespettatori ricorderanno maggiormente del Festival di Sanremo 2023 c’è, sicuramente, il bacio tra Rosa Chemical e Fedez, che pare non sia stato molto gradito da Chiara Ferragni. In queste ore, infatti, stanno circolando sul web alcune indiscrezioni che li riguardano.

Nello specifico, sembrerebbe che tra i due ci fosse già della tensione dal giorno prima. Fonti a loro vicine hanno rivelato che tutto si sarebbe scatenato a seguito di una diretta Instagram. Vediamo nel dettaglio cosa sarebbe successo.

Lite pregressa tra Chiara Ferragni e Fedez

In queste ore sul web non si sta facendo altro che parlare del bacio sul palco di Sanremo 2023 tra Rosa Chemical e Fedez. Chiara Ferragni non sembra essere stata molto felice della performance, sta di fatto che, già durante la serata, durante un blocco pubblicitario, avrebbe redarguito suo marito. Ad ogni modo, questo non è tutto. Pare che tra i due ci fossero dei retroscena. Sembrerebbe, infatti, che Chiara e Federico avessero già discusso nei gironi passati.

Tutto sarebbe nato a seguito di una diretta Instagram, in cui Fedez avrebbe invitato sua moglie. Il cantante però, in tale live pare fosse un po’ sbronzo. La Ferragni, allora, non gradendo la cosa, avrebbe subito interrotto il collegamento. Da lì, dunque, pare che tra i due sia nata un po’ di tensione. Il bacio con Rosa Chemical, poi, non ha fatto altro che acuire questi dissapori.

Fedez in hotel dopo Sanremo 2023?

Stando a quanto rivelato da Amedeo Venza, pare che dopo la finale del Festival di Sanremo 2023, Chiara Ferragni sia ritornata a casa a riabbracciare i suoi figli, mentre Fedez sia rimasto in hotel. Sembrerebbe, dunque, che tra i due la cosa non si sarebbe ancora risolta. Anche molti utenti del web stanno criticando il comportamento assunto dal cantante. Per molti, infatti, l’artista si sarebbe mostrato poco umile, cercando in qualche modo di rubare la scena a sua moglie.

Diversi spettatori ritengono che Fedez avrebbe fatto molta più bella figura a non tenere il gioco a Rosa Chemical e tornare subito al suo posto dopo essere stato trascinato a forza sul palco. Ad ogni modo, almeno per il momento i diretti interessati non hanno proferito parola a riguardo. L’account di Fedez è silente da quando è andata in onda la finale del Festival. Non resta che attendere per vedere se ci saranno novità.