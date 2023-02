Arisa scoppia in lacrime ad Amici: centra Sanremo e il due di picche di Amadeus

Arisa continua ad essere una delle artiste più amate ed apprezzate nella musica italiana. Eppure, la cantante si sentirebbe non troppo apprezza e addirittura esclusa.

Sabato e terminata la 73ima edizione del Festival di Sanremo 2023 e l’artista e attuale insegnante di Amici è scoppiata in lacrime in diretta lanciando una sorte di appello ad Amadeus.

L’insegnante di Amici scoppia in lacrime e lancia un messaggio ad Amadeus

Arisa durante il programma Amici è stata invitata a cantare “Let it be” dei Beatles insieme a Federica e Angelina, due concorrenti che si dovevano sfidare. Al termine dell’esibizione è scoppiata in lacrime e ha detto: «Io davvero, a volte, mi sento sopravvalutata, non mi sento all’altezza. Sento di essere stata fortunata e basta. Sono due anni che Amadeus non mi prende a Sanremo».

A prendere la parola a suo favore subito, Rudy che le ha ricordato che si può essere grandi artisti anche senza Sanremo. Anche Maria è rimasta commossa dalle parole dell’insegnante, facnedole un apprezzato sorriso. Non vai a Sanremo? E ‘sti caz*i!». La cantante ha chiesto poi a Maria De Filippi di tagliare la parte in cui piange ma la conduttrice le ha detto di no che le sue lacrime non sono un segno di debolezza, ma di forza.

Arisa sexy e seducente a Sanremo ma l’abito è uguale alla violinista

Chi ha seguito il festival di Sanremo sicuramente avrà notato la bellezza e la particolarità di Arisa nel suo abito scelto per l’occasione. L’artista ha messo in risalto il décolleté. Il suo ritorno al Festival nei panni di ospite speciale nella serata delle cover ha rivelato il suo animo provocante e iper femminile.

C’è stato solo un piccolo inconveniente durante l’esibizione: non è stata l’unica ad aver fatto quella precisa scelta di stile. Se avete avuto l’impressione di aver già visto quel look non vi siete sbagliati: era apparso in tv qualche minuto prima. Lo stesso abito infatti lo ha scelto anche la violinista li Lazza.