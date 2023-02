Madame rompe il silenzio sulla presunta lite con Anna Oxa: ecco cosa è accaduto dietro le quinte

Il Festival di Sanremo è, ormai, giunto al termine, eppure continuano ad esserci parecchi strascichi sulla faccenda. Nello specifico, infatti, c’è chi si continua a chiedere che cosa sia accaduto tra Anna Oxa e Madame dietro le quinte del festival.

Le due cantanti hanno davvero discusso e si sono lanciate un bicchiere di acqua contro? La notizia era già stata smentita dallo staff della Oxa, ma adesso ci ha pensato la controparte a fare delle confessioni. Ecco cosa ha detto.

L’intervento di Madame sulla presunta lite con Anna Oxa

Anna Oxa e Madame hanno davvero discusso dietro le quinte del Festival di Sanremo 2023? Lo staff della prima ha smentito in questi giorni questi pettegolezzi, asserendo che le due artiste non si siano neppure mai incontrate per i corridoi. In secondo luogo, poi, chi gestisce l’account della donna ha precisato che molti giornali avessero raccontato fandonie solamente per mettere in cattiva luce Anna.

Ad ogni modo, adesso sulla faccenda è intervenuto anche Madame. La cantante ha pubblicato un commento su Twitter in cui ha avallato la versione dei fatti della Oxa. Nello specifico, ha confermato di non aver mai avuto il piacere di conoscere di persona la cantante. Le due, infatti, davvero non si sarebbero neppure mai incontrate dietro le quinte del Festival. (Continua dopo il post)

Comunque con Anna non è successo niente, non ci siamo neanche mai viste, erano tutte voci inutili messe in giro a chissà che fine. Mi spiace rompere il sogno del gossip, mi stavo divertendo anche io. Anna solo amore x te e il tuo pezzo è una preghiera magnifica — madame (@sonolamadame1) February 12, 2023

Il mistero si infittisce sulla lite dietro le quinte di Sanremo 2023

Madame, poi, ci ha tenuto a precisare che anche lei si stava divertendo a stare dietro a tutti questi gossip inerenti la presunta lite con Anna Oxa, tuttavia, pare che non ci sia mai stato nulla. La cantante, inoltre, ha voluto fare i suoi complimenti ad Anna per il brano splendido che ha portato a Sanremo definendolo come una “preghiera magnifica”. Nel frattempo, però, coloro i quali avevano sganciato per primi questa bomba, hanno fatto delle precisazioni.

Amedeo Venza e Deianira Marzano, infatti, ci hanno tenuto a precisare che, nel momento in cui hanno lanciato questo scoop, si siano limitati a dare solo le iniziali delle parti in causa, ovvero, A. e M. Ad ogni modo, i due non hanno mai detto se queste iniziali fossero riferite ai nomi o ai cognomi né, tanto meno, hanno mai detto se la lite fosse scoppiata tra due concorrenti in gara. Queste sono tutte deduzioni fatte in seguito dagli utenti del web. Ma allora, chi si sarà lanciato bicchieri d’acqua dietro le quinte del Festival?