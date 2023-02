Vipponi usciti dalla Casa e rientrati senza quarantena? Scoppia il caso al GF Vip

Nelle scorse ore nella Casa del Grande Fratello Vip è arrivato un comunicato ufficiale da parte della produzione ai vipponi. Nel dettaglio il GF ha fato la possibilità ai concorrenti di questa edizione di varcare la porta rossa e recarsi alle urne per le votazioni. Chi ha lasciato la Casa per pochi minuti andando a votare, è poi rientrato sottoporsi a regolare quarantena, come mai?

GF Vip, scoppia il caso: vipponi usciti e rientrati senza quarantena

Tra i Vipponi che sarebbero usciti a votare, ci sarebbe Edoardo Donnamaria, che tra l’altro risulta tra i concorrenti in nomination e quindi a rischio eliminazione nella puntata del GF Vip di questa sera. A far scatenare il popolo della rete, il fatto che molti dei ragazzi che sono usciti sono rientrati senza nessuna quarantena.

Come mai? Una domanda che sorge spontanea, soprattutto dopo il ritorno di Milena Miconi. La Vippona circa 10 giorni fa è uscita per recarsi ai funerali dell’amico e manager scomparso ma prima di rientrare in casa ha dovuto affrontare una settimana di quarantena in albergo.

A spiegarne le ragioni e la differenza con i Vipponi andati a votare è stata spiegata da alcuni amici di Twitter: a loro dire Milena avrebbe chiesto di poter abbracciare la moglie dell’amico morto prematuramente, accettando di sottoporsi a quarantena. Un particolare però che non tutti avrebbero preso bene, compreso i sui colleghi della casa

Anticipazioni stasera: possibile squalifica in arrivo

Tra poche ore andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Quella di stasera sarà una diretta particolare perchè potrebbe vedere la squalifica di una delle concorrenti più seguite di questa edizione. Parliamo di Oriana Marzoli che nei giorni scorsi si è resa protagonista di un fatto gravissimo.

La Vippona ha preso di mira Antonino, spuntando sopra una sua foto e calpestandola Un gesto grave che ha indignato la rete e che si aspetta provvedimenti. Inoltre, le anticipazioni ci fanno sapere che si parlerà ancora una volta dei Donnalisi. Antonella pare abbia messo in discussione la sessualità del suo compagno, dopo un bacio con Andrea.