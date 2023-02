Domenica In: Mara Venier in totale imbarazzo, l’ospite si alza e va via all’improvviso

Domenica 12 febbraio Mara Venier è tornata in onda ma con un appuntamento speciale. La diretta è stata dedicata interamente al festival di Sanremo e in questa occasione ha ricevuto nel suo salotto tanti ospiti del karmesse. Non è passata indifferente però la presenza di Ultimo che ha dissertato i giornalisti in una maniera clamorosa.

Domenica In: Ultimo lascia lo studio all’improvviso, Mara in imbarazzo

Il giovane artista, ospite nel salotto di Mara Venier ha avuto un atteggiamento che ha lasciato tutti di stucco, compresa la presentatrice. Primo ospite di Mara Venier nella puntata del 12 febbraio di Domenica In, il cantante è stato preso di mira durante la conferenza stampa di Sanremo.

In alcuni video diventati virali sul web si vede il momento in cui la sala stampa esplode con un boato di piacere quando Amadeus lo conferma al quarto posto. Insomma, la sala stampa è apparsa visibilmente felice del risultato. Un brutto gesto nei confronti del ragazzo tanto che oggi è arrivata la sua rivincita

Ultimo a differenza dei colleghi ha deciso di non aver nessun confronto con i giornalisti e dopo le poche domande da parte di Mara, a Domenica In, si è alzato ed è andato via all’improvviso. L’artista ha lasciato tutti a bocca aperta compresa la presentatrice che si è ritrovata in completo imbarazzo.

Ultimo: Quel gesto un affronto ai giornalisti

Dopo aver cantato la sua “Alba” e aver chiacchierato con la Venier il giovane cantautore è andato via. In queste ore il cantante ha ricevuto un messaggio di incoraggiamento da un big della musica italiana. A inviarglielo, infatti, Tiziano Ferro. Il cantante lo ha incoraggiato, scrivendo che la classifica di Sanremo è solo un numero e non deve farsi influenzare.

Ultimo poi ha voluto ringraziare tutti i suoi fan e tutti coloro che lo hanno sostenuto in questa splendida avventura. Gli ultimi non vincono mai, questo si sa. Però almeno stavolta non faccio danni in conferenza stampa, perché ci vanno solo i primi tre. Sennò erano ca***… loro. Sto scherzando”, ha concluso.