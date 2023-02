Papà di Antonella Fiordelisi lancia una bordata velenosa ad Alfonso Signorini: è polemica (FOTO)

Dopo la difficile settimana appena trascorsa a livello di ascolti per il GF Vip, questa sera il reality show torna con una nuova puntata. Le premesse sono davvero scoppiettanti, stando a quanto emerso dalle anticipazioni appena trascorse. Ad animare la situazione, poi, ci ha pensato anche il papà di Antonella Fiordelisi, il quale ha lanciato una stoccata ad Alfonso Signorini.

L’uomo, infatti, sta continuando ad attaccare il programma e il conduttore per il modo in cui crede stia venendo trattata sua figlia. In queste ore, dunque, ha dato luogo ad una nuova bordata. Ecco che cosa ha fatto.

Stefano Fiordelisi contro il modo in cui è stata trattata Antonella al GF Vip

I telespettatori del GF Vip ricorderanno che in una precedente puntata del reality show ha chiamato Antonella Fiordelisi in confessionale per farle un discorso molto importante. Il conduttore, infatti, vedendo che la ragazza sia solita piangere e lamentarsi per il modo in cui viene trattata dai suoi compagni d’avventura, le ha detto una cosa. Ovvero, ha esortato la giovane a riflettere sull’ipotesi di abbandonare il gioco.

Nello specifico, infatti, il presentatore le ha detto che, se si sente davvero così maltrattata, forse farebbe bene ad uscire il prima possibile da quel contesto. Queste parole hanno fatto molto riflettere la giovane, ma anche il pubblico da casa. Alcuni si sono trovati assolutamente d’accordo con il presentatore, mentre altri lo hanno attaccato. Tra i fautori di questa seconda teoria c’è anche il papà di Antonella Fiordelisi, che in queste ore ha duramente attaccato Alfonso Signorini.

La stoccata del papà di Antonella contro Alfonso Signorini

In particolar modo, infatti, Stefano FGiordelisi ha pubblicato un commento su Instagram scritto da un fan dei Donnalisi e pienamente avallato da lui. In tale commento è scritto che, nella prossima puntata del GF Vip, ad Antonino Spinalbese verrà detto che, se si è sentito mancato di rispetto (a causa di alcuni comportamenti di Oriana Marzoli) può abbandonare la casa.

Questa, chiaramente, è risultata essere a tutti come una frecciatina contro Alfonso Signorini che il papà di Antonella Fiordelisi ha voluto mandargli. A quanto pare, infatti, l’uomo non ha per nulla digerito il modo in cui sua figlia sia stata trattata durante la scorsa puntata del reality show, pertanto, ritiene che, a questo punto, anche ad Antonino dovrebbe essere riservato lo stesso trattamento. Non resta che attendere la puntata di questa sera per vedere cosa accadrà.