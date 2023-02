Anticipazioni GF Vip puntata 13 febbraio: una sorpresa e un confronto inaspettato

Questa sera, lunedì 13 febbraio, andrà in onda una nuova puntata del GF Vip. Nel corso della puntata di Mattino 5 di questa mattina, Federica Panicucci ha dato delle anticipazioni molto interessanti in merito a quello che accadrà.

In particolar modo ci saranno dei colpi di scena inaspettati per due concorrenti in particolare. Tra gli eventi degni di nota, poi, ci sarà anche l’esito del televoto, che questa volta vede in nomination ben 8 persone. Vediamo tutto quello che accadrà.

Anticipazioni 13 febbraio: sorprese e incontri al GF Vip

Quella di questa sera, 13 febbraio, sarà una puntata molto movimentata del GF Vip secondo le anticipazioni. In primo luogo, si saprà quale sarà l’esito del televoto, che vede attualmente in nomination: Antonino, Attilio, Daniele, Davide, Edoardo, Nicole, Nikita e Oriana. Uno di loro dovrà abbandonare definitivamente la casa di cinecittà. Il pubblico, infatti, è chiamato ad esprimere la preferenza su chi si intende salvare. La persona meno votata sarà eliminata.

Ad ogni modo, stando a quanto emerso dalla puntata odierna di Mattino 5 pare che i colpi di scena non saranno finiti qua. Nello specifico, infatti, vedremo che un concorrente riceverà una sorpresa davvero molto dolce. Il protagonista di tale blocco sarà Andrea Maestrelli. L’uomo, infatti, avrà probabilmente un incontro con una persona speciale a cui tiene particolarmente, ma non è finita qui. Anche Sarah Altobello riceverà una visita inaspettata.

Duro confronto per Attilio Romita

Altro momento degno di nota riguarderà Attilio Romita, Nella puntata del 13 febbraio del GF Vip, infatti, vedremo che il concorrente riceverà una visita inaspettata. Il giornalista, infatti, dovrà cimentarsi in un confronto molto importante. Chi sarà venuto per lui? Dopo la diffusione di tale notizia, in molti sul web hanno cominciato a fare delle ipotesi. La situazione più delicata inerente Attilio riguarda il rapporto con la sua donna, Mimma.

La signora, però, dopo il modo in cui Attilio si è comportato con Sarah Altobello, ha deciso di lasciarlo e di non intervenire più né in puntata, né tanto meno sui social. Ad ogni modo, alla luce di queste anticipazioni, la protagonista potrebbe aver cambiato idea? Il confronto a cui Attilio dovrà prendere parte sarà proprio quello con la sua donna? In molti ci sperano, tuttavia, per sapere tutto quello che accadrà non resta che attendere la puntata di questa sera condotta, come sempre, da Alfonso Signorini.