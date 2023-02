Domenica In, puntata difficile per Mara: un ospite non si presenta, per l’altro scatta la diffida

Domenica 12 febbraio è andata in onda una nuova puntata di Domenica In. Mara Venier ha dedicato l’intera diretta al Festival di Sanremo a quello che è accaduto durante e dopo le esibizioni. Dopo il due di picche di Ultimo ai giornalisti, la Venier si è trovata costretta a gestire un’altra situazione altrettanto imbarazzante in studio.

Domenica In, Anna Oxa non si presenta da Mara Venier

A Domenica In, erano presenti tutti i cantanti, protagonisti in gara a Sanremo quest’anno. O meglio, “quasi” tutti perché a far rumore, è stata la non presenza di Anna Oxa che, così come aveva disertato il red carpet iniziale, è sparita dalla passerella finale.

Nonostante i mugugni di un pubblico che, in generale, non ha apprezzato le performance dell’artista durante tutta la settimana della competizione canora, la padrona di casa Mara Venier ha provato a dare la sua motivazione: “Anna Oxa oggi è l’unica artista che non sarà qui, una scelta assolutamente legittima”.

Marco Mengoni ha provato a giustificarla dando la colpa alla stanchezza e al sonno. Ma Mara pare non abbia gradito questa mancanza di rispetto: “Siamo tutti stanchissimi, ti assicuro che sono stanca morta”. Al che Mengoni non ha potuto che constatarne la verità: “Io sono andato a dormire alla sette, sveglia alle undici per la conferenza stampa”

La diffida a Blanco da parte di Mara

Oltre ad Anna Oxa anche un altro grande artista non è stato ospite di Mara. Lo aveva annunciato già lei stessa qualche ora prima attraverso un comunicato stampa. La Venier ha diffidato Blanco per i fatti gravi accaduti a Sanremo. A quanto pare a muoversi contro la presentatrice e Domenica In l’associazione a favore dei consumatori con una nota ufficiale.

Secondo il Codacons se la Venier avesse ospitato l’artista nel suo salotto la conduttrice avrebbe mancato di rispetto a tutti i telespettatori facendo passare così un cattivo messaggi.” Chi si rende protagonista di gesti di violenza e distruzione a danno di beni pubblici non deve essere premiato con ospitate sulla rete ammiraglia e attraverso lo spazio concesso dall’azienda pubblica”.