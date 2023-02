Antonella Fiordelisi ne combina un’altra: pubblico in rivolta, anche Donnamaria la riprende

Poco fa Antonella Fiordelisi si è resa protagonista di una scenetta imbarazzante che ha indignato il popolo della rete e non solo. La Vippona si è lasciata sfuggire una frase poco carina nei confronti degli amici in Casa, scatenando il caos.

Anche Donnamaria non ha gradito le parole e tra i due è scattata l’ennesima lite. Ma andiamo a vedere i dettagli insieme.

Il web indignato per l’ennesima frase di Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi mentre giocava a biliardo con Edoardo Donnamaria, ha sganciato la nuova frase inopportuna che poco è piaciuta al popolo della rete: “Mamma ma come siete agitati, siete depressi? Avete dei problemi voi eh”. Di regola, una persona ansiosa o depressa, si sente costantemente inopportuna, e aggiungere: “avete dei problemi”, non aiuta di certo.

Chi segue il GF Vip sa però che non è la prima volta che l’influencer salernitana si lascia andare a frasi di questo tipo. Per fortuna Edoardo Donnamaria ha cercato di riprenderla, evitando il peggio, anche se ormai il danno è fatto. Ma che c’entra? Cos’è mental shaming? Te la prendi con le persone che hanno problemi mentali? Brava…

Antonella: “mamma ma come siete agitati, siete depressi? Avete dei problemi voi eh” A parte il commento che non c’entra niente in quel contesto, è stata una pessima uscita. Essere depressi non vuol dire avere problemi mentali e soprattutto detto con quel disprezzo

Antonella e Edoardo mentono? Cosa è trapelato dalla Casa del GFVip

Nella Casa del Grande Fratello Vip in questi giorni è trapelata una notizia che ha fatto molto discutere. Nel dettaglio, Antonella avrebbe dichiarato a qualcuno che è stufa di Edoardo e che non vede l’ora che il reality finisca per mandarlo a quel paese.

Una rivelazione detta da Attilio e che la Fiordelisi gli avrebbe fatto in confidenza. Se ciò fosse vero significherebbe che la vippona fino ad oggi ha sempre mentito. Nello specifico andrebbe a confermare tutte le ipotesi fatte in questi mesi da parte degli opinionisti e anche dei telespettatori, ovvero che la loro storia è un fake.