Uomini e donne oggi, Maria costretta alla censura: cosa non è andato in onda

E’ da poco terminata una nuova puntata di Uomini e donne. Per chi non ha seguito la registrazione possiamo dire che nulla di quello che avevano anticipato gli spoiler è andato in onda. Maria ha fatto sedere al centro dello studio il cavaliere Alessandro che è uscito con diverse dame.

A quanto pare però qualcosa non è piaciuto, e anche Maria ha iniziato ad avere dubbi sul cavaliere. Quando vedremo quindi la lite tra Alessandro e Riccardo tanto attesa nella puntata odierna?

Uomini e donne oggi: Riccardo e Alessandro quasi alle mani

Le anticipazioni di Uomini e donne avevano spoilerato per la puntata di oggi, il grande ritorno di Ida e Alessandro. Moto probabilmente, tale registrazione sarà trasmessa domani. Ma cosa sappiamo sulla puntata in questione? Dopo la gioia iniziati nel rivederli di nuovo in trasmissione Riccardo e Alessandro hanno iniziato a discutere animatamente. Toni alti e parole forti hanno spaventato il pubblico presente a Uomini e donne.

Tutto è partito sempre dall’intervista di Guarnieri dove postandola sui social ha messo come sottofondo la canzone di Shakira… Riccardo ha prima iniziato a dire che vicino a Ida è solo un bambino, Alessandro invece lo ha accusato di essere lui ancora un bambino dato che a 40 anni vive ancora con la madre.

Maria De Filippi costretta a censurare la scena

La situazione è degenerata da li a poco. Riccardo si è lanciato su Alessandro quasi come volesse aggredirlo e per evitare il peggio sono dovuti intervenire Gianni Sperti, il tronista Federico e altri cavalieri del parterre. Una scena che ha scatenato il panico tanto che Maria non sapeva davvero cosa fare.

Ad un certo punto Riccardo poi ha lasciato lo studio per poi entrare dalla parte in cui si trovavano Ida e Alessandro. Qui sono intervenuti di nuovo altri cavalieri del trono over per fermare Vicinanza. Insomma, i due protagonisti per poco davvero non si sono picchiati. Questo è quello che è accaduto ma Maria non ha mandato in onda tutto, trovandosi costretta a censurare.