Giulia De Lellis in crisi con Carlo? Inaspettata dedica ad Andrea Damante spiazza (FOTO)

Sembrerebbe esserci aria di crisi tra Giulia De Lellis e il suo fidanzato Carlo Beretta. Attualmente, l’influencer si trova in America in quanto ha deciso di prendere parte a uno degli eventi sportivi più importanti del continente.

Nello specifico, la ragazza ha partecipato alla finale del campionato di Football americano. A tale evento hanno preso parte anche tantissimi cantante e si è dato luogo a performance pazzesche. Ad ogni modo, quello che sta generando molto sgomento sui social è una dedica che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne pare abbia fatto all’ex Andrea Damante.

Gesti inatteso di Giulia De Lellis per Andrea Damante

La vita sentimentale di Giulia De Lellis potrebbe essere in crisi a causa di alcuni ipotetici malumori con Carlo Beretta. A far nascere questi sospetti sono stati alcuni movimenti social. In primo luogo, il fatto che Carlo non abbia accompagnato la De Lellis in un viaggio così impegnativo e lontano sta generando parecchio clamore. In secondo luogo, poi, Giulia ha pubblicato una dedica inattesa che sembra essere proprio riferita al suo ex Andrea Damante.

Mentre era in auto per raggiungere l’evento a cui avrebbe dovuto partecipare, in radio è partita la canzone di Rihanna e Mikky Ekko intitolato “Stay”. Questa è proprio la canzone che c’era durante l’ultima esterna fatta a Uomini e Donne tra Giulia e Andrea. Poco dopo, infatti, il ragazzo fece la sua scelta, la quale ricadde proprio sulla De Lellis. Ad ogni modo, l’influencer ha infiammato ancor di più i gossip inserendo l’immagine di un cuore rosso spezzato e la scritta “This song”. (Continua dopo la foto)

Crisi tra Giulia e Carlo?

Questo gesto è stato interpretato da molti come una dedica bella e buona al suo ex Andrea Damante. Quest’ultimo ricordiamo che è felicemente fidanzata con l’attrice Elisa Visari. I due stanno insieme anche se, pure sul loro conto, sono trapelate delle indiscrezioni inerenti una presunta crisi tra loro. Nelle IG Stories successive, poi, Giulia è sembrata molto interessata ad alcuni ragazzi che si sono esibiti durante l’evento a cui ha preso parte.

Tale modo di fare, dunque, sta spingendo sempre più persone a credere che tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta sia in atto davvero una crisi. Ad ogni modo, in questi giorni, gli influencer Deianira Marzano e Amedeo Venza hanno pubblicato dei contenuti in cui hanno detto che una coppia famosa sembrerebbe essere in crisi. I due, almeno per il momento, non hanno voluto dare ulteriori spiegazioni in merito, ma che si tratti proprio di Giulia e Carlo?