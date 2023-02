Uomini e Donne spoiler 14 febbraio: torna Ida, baci al trono classico

Nella puntata del 14 febbraio di Uomini e Donne ci sarà il tanto atteso ritorno di Ida Platano. La donna metterà di nuovo piede all’interno dello studio del talk show di Canale 5 per avere un confronto con Riccardo Guarnieri.

La situazione, però, degenererà in fretta in quanto i toni adoperati si surriscalderanno, soprattutto a causa della presenza di Alessandro Vicinanza. Al trono classico, invece, Lavinia si troverà molto in sintonia con i suoi corteggiatori.

Ida, Riccardo e Alessandro litigano furiosamente a Uomini e Donne

Le anticipazioni del 14 febbraio di Uomini e Donne rivelano che ci sarà una puntata del tutto lontana dal tema di San Valentino. In studio, infatti, non mancheranno gli scontri particolarmente accesi, che degenereranno in risse. In particolar modo, vedremo che Ida Platano e Alessandro Vicinanza faranno il loro ingresso in studio. Riccardo Guarnieri li accoglierà mangiando dei pop-corn.

Successivamente, poi, Ida si rapporterà al suo ex chiedendogli spiegazioni in merito ad alcune sue recenti dichiarazioni fatte sul magazine di Uomini e Donne. I due discuteranno animatamente e si intrometterà anche Alessandro. Quest’ultimo insulterà Riccardo dicendogli di essere ridicolo a vivere ancora a casa con i genitori. Queste parole faranno perdere le staffe al cavaliere, che si alzerà per aggredire fisicamente il suo interlocutore.

Spoiler 14 febbraio: dopo la lite, una sorpresa

A placare la situazione, poi, ci penseranno i presenti in studio, i quali si intrometteranno per sedare la rissa. Alla fine Riccardo uscirà furioso e i collaboratori di Maria De Filippi proveranno a placare la sua ira. Nella puntata del 14 febbraio di Uomini e Donne, poi, vedremo anche che, se ci sarò tempo, si parlerà di Lavinia Mauro. La ragazza è uscita con entrambi i suoi corteggiatori.

I due Alessio, finalmente, stanno cominciando a fare qualcosa per lei e la ragazza ne sarà molto felice. In esterna, infatti, li bacerà entrambi. Alessio Corvino le ha portato anche un regalo come sorpresa. In studio, invece, Lavinia farà lei una sorpresa ad Alessio Campoli in occasione del suo compleanno. In particolar modo, infatti, la ragazza gli farà recapitare un regalo e una torta. Lavinia sarà finalmente felice del comportamento dei suoi corteggiatori. I due, però, non saranno felici di vedere che la tronista li abbia baciati entrambi, pertanto, le chiederanno quanto manchi alla scelta. Ebbene, la giovane ammetterà che potrebbe essere vicina.